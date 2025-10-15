Ελένη Πετρουλάκη για Ίλια Ίβιτς: «Είμαστε μαζί 30 χρόνια, όλες οι σχέσεις των ανθρώπων περνούν διάφορες διακυμάνσεις»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν το πρωί της Τετάρτης (15/10) η Ελένη Πετρουλάκη. Η επιτυχημένη γυμνάστρια και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στον σύζυγό της και πρώην ποδοσφαιριστή, Ίλια Ίβιτς. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τριάντα χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το 2001. Στη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αποκτήσει τέσσερις κόρες: την Άννα Μαρία, η οποία γεννήθηκε το 2005, τις δίδυμες Μίλα και Δωροθέα, που ήρθαν στον κόσμο το 2007, και την Ηλιάνα, που γεννήθηκε το 2010.

Μιλώντας για τον Ίλια Ίβιτς, η Ελένη Πετρουλάκη είπε ότι: «Με τον Ίλια είμαστε μαζί τριάντα χρόνια. Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων περνούν διάφορες διακυμάνσεις, είτε φιλικές, είτε ζευγαριού, είτε οτιδήποτε, ακόμα και στην οικογένεια. Το ίδιο ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καταστάσεις. Το μεγάλωμα τεσσάρων παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει γερά νεύρα, γερές βάσεις για να μπορέσεις να κρατηθείς στο πέρασμα του χρόνου και να μη χαθείς εσύ ως ζευγάρι».

Σε ερώτηση για το αν είναι καλός μπαμπάς, απάντησε ότι: «Έχω να πω τα καλύτερα. Είναι σημαντικό ο άνδρας να μην φοβάται την ευθύνη. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ευθυνόφοβοι. Από την στιγμή λοιπόν που συμβαίνει αυτό, για εμένα είναι το Α και το Ω όταν κάποιος είναι σωστός, απέναντι στα παιδιά μας.

Είναι σημαντικό να παντρεύεσαι έναν άνθρωπο από έρωτα. Εγώ λειτουργώ πολύ συναισθηματικά. Είναι σημαντικό να ζεις την ζωή σου και να δημιουργείς πράγματα με έναν άνθρωπο, που έχεις νιώσει συναισθήματα».