Τζένη Μπαλατσινού: Έκανα 4 παιδιά και πέρασα και εύκολα και δύσκολα στους τοκετούς μου

Στα εγκαίνια του πρώτου Κέντρου Φυσικού Τοκετού βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η Τζένη Μπαλατσινού.

Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και στη δημοσιογράφο Ράνια Θεοδωρακοπούλου, η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρθηκε στην «ιερότητα» ενός τοκετού, αλλά και στην κριτική που της έχει ασκηθεί κατά καιρούς για τον δημόσιο λόγο της. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τον πρόσφατο γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου εμφανίστηκε πιο λακωνική.

«Είναι μια πρωτοβουλία που με συγκινεί γιατί τιμά τη γυναίκα και τη μητρότητα. Η ελευθερία στο να μπορούμε να επιλέξουμε με σεβασμό στο σώμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και το λέω έχοντας τέσσερα παιδιά και έχοντας περάσει και εύκολα και δύσκολα στους τοκετούς μου. Είναι τόσο όμορφος ο χώρος, έχει γίνει με τόση αγάπη. Εγώ έκανα δυο κορίτσια με φυσιολογικό τοκετό και δυο αγόρια με καισαρική. Το τελευταίο ήταν με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική, όλες οι γυναίκες έχουμε να μοιραστούμε πράγματα πολύ προσωπικά, πολύ ιδιαίτερα. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή, τίποτα δε συγκρίνεται με αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι ιερό…» είπε αρχικά η Τζένη Μπαλατσινού.

«Όταν έχουμε δημόσιο λόγο, όλοι κρινόμαστε για τα λεγόμενά μας αλλά δεν νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μετράει. Άνθρωπος είμαι, και σίγουρα έχω στενοχωρηθεί κάποιες φορές αλλά όλα μέσα στο παιχνίδι είναι» ανέφερε σε άλλο σημείο. Τέλος για τον γάμο της κόρης της, είπε, «Τους αγαπώ πολύ».

