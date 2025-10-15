Nα με λες μαμά: Ο Αντώνης εντοπίζει Ξένια και Ιωάννα – Δείτε sneak preview

Η σειρά «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, συνεχίζεται με νέο επεισόδιο. Ο Αντώνης εντοπίζει Ξένια και Ιωάννα !

Επεισόδιο 5

Όταν η Χρύσα ακούει την Ιωάννα στο τηλέφωνο, αντιλαμβάνεται ότι είναι με την Ξένια. Παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Τόλη, αποφασίζει να τις εντοπίσει. Ξεκινάει ψάχνοντας στον υγροβιότοπο και, όταν μαθαίνει ότι η Ξένια λείπει, πηγαίνει στην αστυνομία και τους λέει για το τηλεφώνημα. Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει την αλήθεια για την Ιωάννα και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, ενώ η Αγγέλα, με τον φόβο ακόμη να μη θεωρήσει η Ξένια πως είχε σκοπό να την προδώσει, κάνει προσπάθεια να την προσεγγίσει.

Οι δύο γυναίκες έρχονται και πάλι κοντά, σε αντίθεση με την Ξένια και την Ελβίρα που απομακρύνονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η νύχτα βρίσκει την οικογένεια Στασινού να ψάχνει τρόπους να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Κάτι που μάλλον πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς ο Αντώνης έχει εντοπίσει το σπίτι και βρίσκεται απέξω χτυπώντας το κουδούνι.

Η Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά) αισθάνεται ότι από τη στιγμή που η Χρύσα, η βιολογική της μητέρα, κατάλαβε ότι βρίσκεται μαζί με την Ξένια, δεν θα αργήσει να τις εντοπίσει. Ξέρει ότι αυτή η εξέλιξη έχει αναστατώσει τους πάντες στο σπίτι της Ξένιας και κυρίως την Ελβίρα.

Φοβάται ότι αυτό μπορεί να γίνει η αιτία να διώξει την Ιωάννα και την Ξένια από το σπίτι και δεν θα έχουν πάλι που να πάνε. Όλα αυτά τα εκμυστηρεύεται στην Λίνα (Χριστίνα Μαριάνου), και ξαναζώντας το τραύμα της, ότι γίνεται η αιτία που φέρνει σε κάποιον αναστάτωση, προσπαθεί να της εξηγήσει ότι είναι καλό παιδί και δεν κάνει αταξίες.

Η Λίνα καταλαβαίνει αμέσως σε πόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση βρίσκεται η Ιωάννα και προσπαθεί να την ηρεμήσει και να την καθησυχάσει διαβεβαιώνοντάς την ότι η Ξένια, που είναι η καινούρια της μαμά, δεν θα την αφήσει ποτέ.

Πλέον τίποτα δεν είναι κρυφό από κανέναν στο σπίτι της οικογένειας Στασινού. Η Ελβίρα (Φιλαρέτη Κομνηνού) κάνει μια εκ βαθέων συζήτηση με τις κόρες της. Η ίδια αναγνωρίζει τα λάθη της, αλλά το κυριότερο αναγνωρίζει την διαφορετικότητα της Ξένιας (Μαρία Κίτσου).

Η Ξένια, όσο κι αν έχει διαφορετικά «θέλω» από την μητέρα της ή τις αδερφές της, για την Ελβίρα είναι το παιδί της που το αγαπάει και το στηρίζει πάντα. Έτσι και τώρα, σε αυτό το σταυροδρόμι που βρίσκεται η Ξένια, έχοντας πάρει την Ιωάννα από την βιολογική της μητέρα για να την σώσει, όσο παράτολμο και αν είναι αυτό που έχει κάνει, η Ελβίρα είναι διατεθειμένη να το περάσουν μαζί και να κάνει τα πάντα για να τις προστατεύσει. Και ενώ ζουν μια πολύ έντονη στιγμή όλες μαζί, το κουδούνι χτυπάει μέσα στη νύχτα και τις αναστατώνει μιας και ο κίνδυνος παραφυλάει.

Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός

Η Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου) έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;