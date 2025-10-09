«Να με λες μαμά»: Η σειρά του Alpha που θίγει κοινωνικά ζητήματα

«Να με λες μαμά»: Η σειρά του Alpha που θίγει κοινωνικά ζητήματα

Τα κοινωνικά ζητήματα που θίγει η σειρά του Alpha«Να με λες μαμά» σχετικά με την παιδική παραμέληση και κακοποίηση επιβεβαιώνονται και από τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, «τα στοιχεία της Αστυνομίας επιβεβαιώνουν πως οι σκηνές που εξελίσσονται στη σειρά του Alpha “Να με λες μαμά” δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας. Το σήριαλ αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν εκατοντάδες παιδιά μέσα στο σπίτι τους, με στόχο να αφυπνίσει την κοινωνία για τη σιωπηλή αυτή μάστιγα».

Όπως λέει στη κάμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς, Μαρία Κίτσου, εντόπισε και κατήγγειλε ένα τέτοιο περιστατικό. «Μια φορά ήμουν σε φιλικό ζευγάρι και άκουγα από τον φωταγωγό έναν “πατέρα” να χτυπάει την γυναίκα και το παιδί του. Ούρλιαζε το παιδί, ούρλιαζε η μητέρα…Κάλεσα την αστυνομία και πήγαν και τον έπιασαν. Το θεωρώ υποχρέωσή μας, το αυτονόητο. Όταν ακούσουμε κάτι, αντιληφθούμε κάτι, είμαστε γείτονες, είμαστε συγγενείς, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία».

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «το πρώτο οκτάμηνο του 2025, 376 ανήλικοι καταγράφηκαν ως θύματα περιστατικών παραμέλησης εποπτείας, αριθμός αυξημένος κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024». 

παιδοψυχολόγος-κλινική ψυχολόγος, Μ. Οικονομάκου τονίζει: «Πολλές φορές έχω έλθει στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλω. Πριν από αυτό δεοντολογικά είμαστε δεσμευμένοι να προειδοποιούμε τους γονείς ότι, εάν δεν πάψει η κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει να αναφερθεί, οπότε δίνουμε πάντοτε το περιθώριο βελτίωσης».

«Προβληματισμό προκαλούν και τα στατιστικά της ΕΛ.ΛΑΣ για τα περιστατικά σωματικής βίας. 995 ανήλικοι υπέστησαν επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ 398 υπέστησαν ασέλγεια ή σεξουαλική κακοποίηση από συγγενείς» αναφέρει το  ρεπορτάζ.

«Σε μεγάλο ποσοστό τα παιδιά κακοποιούνται από τους ίδιους τους γονείς τους» καταλήγει η Μαρία Κίτσου.

Δείτε εδώ ολόκληρο το ρεπορτάζ: 

