Να με λες μαμά: Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας ανατρέπει εντελώς τις ισορροπίες – Δείτε sneak preview

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Να με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, λέει την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης. Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Επεισόδιο 04

Επεισόδιο 04

Η Ξένια, μην έχοντας πού αλλού να πάει, αναγκάζεται να εμφανιστεί στο πατρικό της με την Ιωάννα. Το πρώτο σοκ της Μαριάννας και της Λίνας, που ακούν τη μικρή να την αποκαλεί «μαμά», διαδέχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο, όταν η Ξένια τους αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την απαγωγή της Ιωάννας. Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας θα δοκιμαστούν για τα καλά κάτω απ’ τις καινούργιες συνθήκες, και ειδικά όταν η Ελβίρα συναντηθεί με τη μικρή. Ο πανικός της θα την οδηγήσει σε σκέψεις που θα φέρουν την Ξένια στα όριά της, κάνοντάς τη να πιστεύει πως δεν έχει κανέναν σύμμαχο σε όλη αυτήν την ιστορία. Η Ιωάννα αρχίζει να νιώθει πάλι φοβισμένη με τις εντάσεις μες στο σπίτι και η Ελβίρα καταλαγιάζει τον θυμό της, κάνοντας προσπάθεια να την προσεγγίσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα χαρούμενο και γιορτινό. Ένα τηλεφώνημα στο κινητό της Ξένιας όμως θα ανατρέψει και πάλι εντελώς τις ισορροπίες.

Η Ξένια (Μαρία Κίτσου), μην έχοντας πού αλλού να πάει, καταλήγει στο πατρικό της με την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), η οποία είναι άρρωστη και την βάζει κατευθείαν για ύπνο. Έτσι έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τις αδερφές της τι έχει συμβεί. Η μητέρα της, η Ελβίρα (Φιλαρέτη Κομνηνού), που κοιμόταν ακόμα όταν έφτασαν δεν γνωρίζει τίποτα και καθώς ξυπνάει ακούει μία παιδική φωνή να λέει «μαμά, πράγμα που τη γεμίζει απορίες. Όταν βλέπει την Ξένια είναι ακόμα ξαφνιασμένη από τη θέα του μικρού παιδιού που μόλις έχει συναντήσει και η υποδοχή δεν είναι αυτή που θα περίμενε η Ξένια μετά από τόσο καιρό που έχει να δει την μητέρα της. Εκείνη της εξηγεί πως είδε ένα μικρό κοριτσάκι στο παλιό της δωμάτιο και είναι αναστατωμένη, κι έτσι η Ξένια φεύγει τρέχοντας για να καθησυχάσει την Ιωάννα χωρίς να εξηγήσει τίποτα στην Ελβίρα. Εκείνη προσπαθεί να μάθει κάτι από την Μαριάννα (Δανάη Επιθυμιάδη) και τη Λίνα (Χριστίνα Μαριάνου), αλλά μάταια καθώς εκείνες εμφανώς αποφεύγουν να της δώσουν οποιαδήποτε ικανοποιητική απάντηση.

Η Ξένια (Μαρία Κίτσου) με την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά) και την αδερφή της, την Λίνα (Χριστίνα Μαριάνου), έχουν πάει μια βόλτα στην παραλία. Εκεί έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν από την ένταση της ημέρας και οι δύο αδελφές να κάνουν μια εκ βαθέων συζήτηση. Η Ξένια εξομολογείται στην Λίνα ότι φοβάται τι μπορεί να ακολουθήσει. Πήρε την Ιωάννα για να την γλιτώσει από την κακοποιητική συμπεριφορά της βιολογικής της μητέρας, αλλά δεν παραβλέπει πόσο παράτολμη ήταν αυτή της η απόφαση.

Έτσι και την πιάσουν εκείνη θα καταλήξει στη φυλακή και η μικρή στο ίδρυμα, κάτι που ξυπνάει παλιές μνήμες στην Ξένια από την εποχή που η ίδια ήταν στο ίδρυμα αφότου την εγκατέλειψε η δική της μαμά. Αυτό δεν θα ήθελε με τίποτα να το ζήσει η Ιωάννα γιατί ξέρει ακριβώς πόσα τραύματα μπορεί να της αφήσει. Και ενώ νιώθει αυτόν τον έντονο φόβο για το τι μπορεί να γίνει, ταυτόχρονα μέσα της είναι σίγουρη πως θα έκανε το ίδιο ξανά και ξανά προκειμένου να γλιτώσει το παιδί από αυτό που ζούσε σπίτι της.

Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός

Η Ξένια Στασινού (Μαρία Κίτσου) έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα (Ναυσικά Κοκοτά), ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα τη φροντίδα και την αγάπη που της αξίζει; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Και πού θα οδηγήσει αυτό το «ταξίδι» και την ίδια την Ξένια; Σε ποιες προσωπικές αποκαλύψεις;