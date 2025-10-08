Γκάβιν Νιούσομ: «Τρολάρει» τον Τραμπ με τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ – Δείτε το «επικό» βίντεο

Με μια δόση χιούμορ και αρκετή ειρωνεία, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, εκμεταλλεύτηκε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ για να σατιρίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας στη δημόσια συζήτηση τη μεταξύ τους αντιπαράθεση — αυτή τη φορά με μουσικό… soundtrack.

Η Σουίφτ κυκλοφόρησε την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο δωδέκατο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», το οποίο εκτοξεύθηκε αμέσως στην κορυφή των charts.

Καθώς οι θαυμαστές της γιόρταζαν τη νέα κυκλοφορία, ο Νιούσομ συμμετείχε στο κλίμα με έναν ευρηματικό τρόπο: δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που περιλάμβανε το τραγούδι «Actually Romantic» από το νέο άλμπουμ της ποπ σταρ.

Στο κομμάτι, η Σουίφτ περιγράφει μια «μονόπλευρη έχθρα» με κάποιον που φαίνεται να έχει εμμονή μαζί της, τραγουδώντας ότι αυτή η εμμονή είναι «στην πραγματικότητα ρομαντική».

Ο Νιούσομ αξιοποίησε αυτούς τους στίχους για να ειρωνευτεί τον Τραμπ, ο οποίος τον έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας αποσπάσματα των επιθέσεών του με το τραγούδι.

Το βίντεο ξεκινά με πλάνα όπου ο Νιούσομ και ο Τραμπ περπατούν μαζί, την ώρα που ακούγεται η φωνή της Σουίφτ: «Αλλά είναι στην πραγματικότητα γλυκός, όλος ο χρόνος που πέρασες μαζί μου» (But it’s actually sweet, all the time you spent on me).

Στη συνέχεια, στην οθόνη προβάλλεται στιγμιότυπο όπου οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν χειραψία. Οι στίχοι συνεχίζουν: «Είναι πραγματικά τρελό, όλη αυτή η προσπάθεια που έβαλες» (It’s honestly wild, all the effort you’ve put in), ενώ εμφανίζονται screenshots από αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου επιτίθεται στον Νιούσομ.

Το τραγούδι συνεχίζει: «Είναι στην πραγματικότητα ρομαντικό. Πρέπει πραγματικά να σου το αναγνωρίσω. Κανένας άνδρας δεν με έχει αγαπήσει όπως εσύ» (It’s actually romantic. I really gotta hand it to you. No man has ever loved me like you do), καθώς το βίντεο εναλλάσσει πλάνα και αναρτήσεις που παρουσιάζουν τη μακροχρόνια αντιπαράθεση των δύο.

Μία από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βίντεο δείχνει ανάρτηση του Τραμπ όπου γράφει ότι η Σουίφτ «Δεν είναι πλέον “hot». Αμέσως μετά, προβάλλεται μια ανάρτηση του γραφείου Τύπου του Νιούσομ στο X, που απαντά ειρωνικά: «Ο Τραμπ δεν είναι πλέον “hot”». Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια αμάνικη μπλούζα από το ηλεκτρονικό κατάστημα «Patriot» του Νιούσομ με το σύνθημα «Ο Τραμπ δεν είναι hot».

Η κόντρα του Τραμπ με τη Σουίφτ δεν είναι καινούργια. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social: «Μισώ την Τείλορ Σουίφτ», μετά την απόφαση της τραγουδίστριας να στηρίξει την τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις εκλογές για τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, ο Νιούσομ έχει κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις του εναντίον του Τραμπ, με το γραφείο Τύπου του να μιμείται συχνά το ύφος των δημοσιεύσεών του – χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα και επινοώντας παρατσούκλια για πολιτικούς αντιπάλους.

Η στρατηγική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από συντηρητικούς και οπαδούς του κινήματος MAGA, που υποστηρίζουν ότι ο κυβερνήτης «δεν είναι αυθεντικός».

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του CNN τον Αύγουστο, η νέα επικοινωνιακή τακτική του Νιούσομ «λειτουργεί απολύτως». Αναλυτής ανέφερε ότι ο λογαριασμός του Νιούσομ στο X έχει αυξήσει τους followers του κατά 450% από τα μέσα Ιουνίου, σημειώνοντας παράλληλα άνοδο στις αναζητήσεις του ονόματός του στο Google.