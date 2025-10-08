Σοκ στη Μιανμάρ: Αλεξιπτωτιστής πλαγιάς έριξε βόμβες σε φεστιβάλ – Τουλάχιστον 40 νεκροί και 80 τραυματίες

Σοκ και οργή προκαλεί στη Μιανμάρ μια επίθεση που σημειώθηκε σε φεστιβάλ υπό το φως της πανσελήνου, όταν ένα μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς έριξε βόμβες πάνω σε εκατοντάδες ανθρώπους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 και τραυματίζοντας περίπου 80, αναφέρει η Daily Mail.

Το αιματοκύλισμα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Τσαούνγκ Ου, στην κεντρική Μιανμάρ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη γιορτή της πανσελήνου του Thadingyut, επίσης γνωστό ως Φεστιβάλ Φωτισμού της Μιανμάρ, όταν ο στρατός εξαπέλυσε επίθεση από αέρα εναντίον αμάχων.

Σύμφωνα με μέλος της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ, που μίλησε στο AFP ζητώντας ανωνυμία για λόγους ασφαλείας, «ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί για τη γιορτή και για μια αντικαθεστωτική διαδήλωση γύρω στις 7:00 το απόγευμα, όταν οι βόμβες σκότωσαν περισσότερους από 40 ανθρώπους και τραυμάτισαν περίπου 80 άλλους».


Η ίδια περιέγραψε πως «η επιτροπή προειδοποίησε τον κόσμο και το ένα τρίτο του πλήθους κατάφερε να διαφύγει. Αλλά αμέσως, ένα μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς πέταξε ακριβώς πάνω από το πλήθος», ρίχνοντας δύο βόμβες στο κέντρο της συγκέντρωσης.

«Τα παιδιά είχαν διαμελιστεί εντελώς», είπε η γυναίκα, η οποία δεν βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, αλλά παρευρέθηκε στις κηδείες των θυμάτων την Τρίτη.

Όταν ένα δεύτερο μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο που πετούσε πάνω από την περιοχή απομακρύνθηκε, «ο κόσμος έτρεξε να βοηθήσει τους τραυματίες», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «από το πρωί ακόμη μαζεύαμε ανθρώπινα μέλη από το έδαφος – κομμάτια σάρκας, άκρα, μέρη σωμάτων που είχαν διαλυθεί από τις εκρήξεις».


Κάτοικος της Τσαούνγκ Ου που βρισκόταν στη γιορτή επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, λέγοντας πως επικράτησε πανικός όταν οι παρευρισκόμενοι είδαν το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο να πετά από πάνω τους.

«Ενώ έλεγα στον κόσμο “παρακαλώ, μην τρέχετε”, το αλεξίπτωτο έριξε δύο βόμβες», δήλωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Δύο από τους συντρόφους μου σκοτώθηκαν ακριβώς μπροστά μου. Υπήρχαν ακόμη περισσότεροι που πέθαναν μπροστά στα μάτια μου».

Ο ίδιος είπε πως την Τρίτη παρευρέθηκε στις κηδείες εννέα φίλων του που σκοτώθηκαν στην επίθεση.


Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 40, ενώ εκπρόσωπος της στρατιωτικής χούντας δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει το περιστατικό μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης.

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε δίνη εμφυλίου πολέμου από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, όταν οι ένοπλες δυνάμεις ανέτρεψαν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, οδηγώντας φιλοδημοκρατικούς αντάρτες να συμμαχήσουν με ένοπλες ομάδες εναντίον της χούντας.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας πως η νυχτερινή βομβαρδιστική ενέργεια «πρέπει να λειτουργήσει ως φρικιαστική αφύπνιση ότι οι άμαχοι στη Μιανμάρ χρειάζονται άμεση προστασία». Η οργάνωση, με έδρα το Λονδίνο, πρόσθεσε ότι το περιστατικό αποδεικνύει πως ο στρατός «εντείνει μια ήδη βίαιη εκστρατεία εναντίον των θυλάκων αντίστασης».

