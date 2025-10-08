Τραγωδία στη Μαδρίτη: 4 νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου εν μέσω εργασιών ανακαίνισης – «Είδαμε τον πρώτο όροφο να πέφτει πάνω μας»

Η κατάρρευση ενός υπό ανακαίνιση κτιρίου στη Μαδρίτη, στην οδό Las Hileras, κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε σκηνές χάους και θλίψης στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Οι διασώστες εντόπισαν τελικά όλα τα αγνοούμενα άτομα κάτω από τα συντρίμμια, έπειτα από πολύωρες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με την El Pais, οι πυροσβέστες εντόπισαν δύο ακόμη σορούς τα ξημερώματα της Τετάρτης ανάμεσα στα χαλάσματα του κτιρίου, που κατέρρευσε χθες Τρίτη γύρω στη 1 το μεσημέρι, κοντά στον σταθμό του μετρό Ópera, όπως επιβεβαίωσαν πηγές από την Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Μαδρίτης στο πρακτορείο Efe.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, είχε ανακοινώσει τον εντοπισμό των άλλων δύο θυμάτων. Από τους τέσσερις νεκρούς, τρεις είναι άνδρες και μία γυναίκα.

Ο κυβερνητικός αντιπρόσωπος, Φρανθίσκο Μαρτίν, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για εργατικό δυστύχημα και πως την έρευνα έχει αναλάβει η Δημοτική Δικαστική Αστυνομία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αναλύεται η πιθανή επίδραση στα γειτονικά κτίρια, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Ολόκληρη η περίμετρος έχει εκκενωθεί και έχει στηθεί φράχτης ασφαλείας για τη διευκόλυνση των οχημάτων διάσωσης.

Τραγωδία

Ο επικεφαλής του έργου, που αφορούσε την ανακαίνιση του κτιρίου για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, δήλωσε ότι «μεταξύ 30 και 40 άτομα μπορεί να εργάζονταν στο εργοτάξιο τη στιγμή του δυστυχήματος».

Αφού σταθεροποιήθηκε η πρόσοψη, οι πυροσβέστες ξεκίνησαν την αναζήτηση των αγνοουμένων γύρω στις 6:30 μ.μ. με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ισπανικής Ένωσης Μονάδων Διάσωσης με Σκύλους, ενώ drones κατέγραφαν εικόνες από το εσωτερικό για να διευκολύνουν την επιχείρηση.

Ο δήμαρχος δήλωσε πως οι διασώστες «αφαιρούσαν χειροκίνητα τα μπάζα για να φτάσουν στα σώματα».

«Το πάτωμα του έκτου ορόφου κατέρρευσε, προκαλώντας την κατάρρευση όλων των ορόφων έως το ισόγειο», εξήγησε ο Αλμέιδα, σημειώνοντας πως τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Ένα από τα θύματα βρισκόταν στο ισόγειο τη στιγμή της κατάρρευσης. Από το μεσημέρι, ψυχολόγοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν δίπλα στις οικογένειες των αγνοουμένων.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, που επέστρεψε εσπευσμένα από ταξίδι στο Λονδίνο, διευκρίνισε πως «το έργο είχε λάβει άδεια από τον Φεβρουάριο, όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του δήμου Μαδρίτης. Τα έγγραφα ήταν εντάξει από πολεοδομικής άποψης και οι εργασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με την άδεια που είχε χορηγηθεί».

Θύματα και τραυματίες

Αρχικά, οι εργάτες είχαν αναφέρει ότι η αγνοούμενη γυναίκα ήταν «η αρχιτέκτονας», ωστόσο πηγές των πυροσβεστών αργότερα επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για μία διοικητική υπάλληλο, ονόματι Λάουρα, περίπου 30 ετών, που βρισκόταν στο κτίριο όταν κατέρρευσε. Ο δήμαρχος δεν αποσαφήνισε τον ακριβή ρόλο της, αλλά διευκρίνισε ότι είχε «ευθύνη για το έργο».

Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ενώ οι υπόλοιποι έφεραν ελαφρά τραύματα και έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη, σύμφωνα με την υπηρεσία Emergencias Madrid.

Σύμφωνα με τους εργάτες, πέρα από τη Λάουρα, που εντοπίστηκε στο μπάνιο του πρώτου ορόφου, όπου στεγάζονταν τα γραφεία, τα άλλα τρία θύματα είναι άνδρες: ο Dambéle, ο Alfa και ο Jorge, ηλικίας 30 έως 50 ετών, από το Μάλι, τη Γουινέα και τον Ισημερινό.

Οι δύο βρέθηκαν στο υπόγειο μπάνιο, ενώ ο τρίτος στον τελευταίο όροφο του κτηρίου. Όλοι εργάζονταν για την κατασκευαστική εταιρεία ANKA. Οι ταυτότητες των δύο σορών που εντοπίστηκαν πρώτες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Είδαμε τον πρώτο όροφο να πέφτει πάνω μας. Δεν ξέρω αν έπεσαν κι άλλοι από ψηλότερα, δεν φαινόταν τίποτα, ήταν μόνο σκόνη, δεν μπορούσες ούτε να αναπνεύσεις», περιέγραψε ο επικεφαλής του έργου λίγο μετά την κατάρρευση.

Το κτίριο, ιδιοκτησίας του σαουδαραβικού επενδυτικού ταμείου RSR, ανακαινιζόταν από την κατασκευαστική εταιρεία Grupo Rehabilita από τον Φεβρουάριο, με στόχο τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο από τη στέγη και μετά είδαμε μόνο ένα σύννεφο καπνού», είπε ένας από τους εργάτες που δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του. Ο υπεύθυνος του γνωστού ζαχαροπλαστείου San Ginés, που βρίσκεται δίπλα, ανέφερε τηλεφωνικά ότι «όλο το κτίριο κατέρρευσε».

🇪🇸SCENE: Partial collapse of #Madrid building sends dust cloud into the air, leaving four missing pic.twitter.com/36gopfZKyH — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) October 8, 2025



«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο για καιρό και βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Είχαν τοποθετήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είπαν ότι θα έφτιαχναν ξενοδοχείο και ότι τα έργα θα διαρκούσαν δύο χρόνια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής που άκουσε τον θόρυβο.

«Μισή ώρα πριν, άκουσα έναν τρομακτικό κρότο στον δρόμο και είδα ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να υψώνεται μπροστά στο κτήριο – ένα σύννεφο που έκανε τον κόσμο να φοβηθεί και να πανικοβληθεί», πρόσθεσε.

Ο Μιγκέλ, εργαζόμενος στο εστιατόριο El Cogollo στο κέντρο της πόλης, περιέγραψε πως γύρω στις 12:45 μ.μ. «ένα σύννεφο σκόνης εισέβαλε στο κατάστημα και χρειάστηκε να εκκενώσουμε τον χώρο. Δεν φαινόταν τίποτα απ’ έξω – η πρόσοψη έμεινε όρθια, αλλά μέσα είχε καταρρεύσει όλο».

Όπως είπε, «ένιωσa το πάτωμα να τρέμει και όταν βγήκα έξω είδα ένα τεράστιο νέφος σκόνης που έφτανε μέχρι την Όπερα».

Η Μιλάγρος Γκαρθία Μπενίτο, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου απέναντι από το σημείο, ανέφερε: «Άνοιγα το μαγαζί όταν κατέρρευσε το κτίριο. Ήταν ένας φρικτός, εκκωφαντικός θόρυβος. Όλα γέμισαν λευκή σκόνη που έμοιαζε με καπνό, αλλά δεν ήταν».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, το κτίριο που κατέρρευσε είχε ανεγερθεί το 1965, διέθετε έξι ορόφους και υπόγειο γκαράζ.