Καιρός: Τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στο ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Τοπικές μπόρες προβλέπονται και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές, ενώ σε μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις. Στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες ενδέχεται να έχουν παροδικά έντονο χαρακτήρα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα κυμανθεί έως 16 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, ενώ στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού, με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων, που δεν θα ξεπερνούν στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός, ανέφερε πως «αναμένεται να έχει νεφώσεις πυκνότερες στα ανατολικά και νότια τμήματα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σε μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως τους 21 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική, ο ίδιος σημείωσε ότι αναμένεται «ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα για βροχές στην ορεινή ζώνη και δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου».

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται «ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί στον Θερμαϊκό και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου», πρόσθεσε ο Τάσος Αρνιακός.

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Χρυσόστομος Παρανός, δήλωσε πως ο καιρός την Τετάρτη θα είναι «άστατος πάνω από το Αιγαίο με λίγες μπόρες στα ηπειρωτικά, ενώ σταδιακά θα κινείται ανατολικά και θα αρχίσει να εξασθενεί. Οι βροχές θα περιοριστούν από το μεσημέρι και μετά. Πυκνές νεφώσεις θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα έχει μεταβολή και θα κυμανθεί από 16 έως 17 βαθμούς Κελσίου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές έως νωρίς το πρωί, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα βροχών κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες έως νωρίς το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

  • Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς .

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-2025

  • Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025

  • Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο το Σάββατο 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

