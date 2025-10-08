Μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας εγκαθίστανται στο Ιλινόι – Κλιμακώνεται η ένταση για την αποστολή στρατευμάτων

Μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας εγκαταστάθηκαν την Τρίτη σε Κέντρο Εφέδρων του Στρατού στο Ιλινόι, σηματοδοτώντας τη σαφέστερη έως τώρα ένδειξη της πρόθεσης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στρατιώτες στην περιοχή του Σικάγο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αξιωματούχους, ενώ ήδη εκκρεμεί προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «χρησιμοποιεί τους στρατιώτες ως πολιτικά πιόνια» και αποκάλυψε πως δεν είχε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από την Ουάσινγκτον για την αποστολή. Σύμφωνα με το Associated Press, στρατιωτικοί με διακριτικά της Εθνοφρουράς του Τέξας εθεάθησαν στο Κέντρο Εφέδρων στο Έλγουντ, περίπου 89 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σικάγο, ενώ οχήματα Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης μετέφεραν εξοπλισμό και στήθηκαν περιφράξεις και λυόμενα καταλύματα.

Η ακριβής αποστολή της Εθνοφρουράς παραμένει αδιευκρίνιστη, αν και η διοίκηση Τραμπ εντείνει τις επιχειρήσεις μετανάστευσης στη μεγαλούπολη. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα το Σικάγο «κόλαση εγκλήματος», παρότι τα επίσημα στατιστικά της αστυνομίας δείχνουν σημαντική μείωση της εγκληματικότητας, ακόμη και στις ανθρωποκτονίες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να βασιστεί στον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act), ώστε να παρακάμψει τους περιορισμούς του Posse Comitatus Act, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση του στρατού για επιβολή του νόμου στο εσωτερικό της χώρας. Ο Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά να επικαλεστεί τον νόμο αυτόν, εάν θεωρήσει ότι οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η απόφαση προκάλεσε οργή στις πολιτειακές αρχές. Το Ιλινόι και η πόλη του Σικάγο έχουν ήδη προσφύγει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ζητώντας να μπλοκαριστεί αυτό που χαρακτηρίζουν «ο διακηρυγμένος πόλεμος του Τραμπ» κατά των πολιτειών που κυβερνούνται από Δημοκρατικούς. Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ενώ ο Πρίτσκερ δήλωσε πως ακύρωσε όλα τα σχέδιά του το Σάββατο, περιμένοντας τηλεφώνημα από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, το οποίο όμως ποτέ δεν έγινε.

Παρόμοια ένταση επικρατεί και σε άλλες πολιτείες. Στο Όρεγκον, δικαστής μπλόκαρε την ανάπτυξη στρατιωτών στην πόλη Πόρτλαντ, με τη Δημοκρατική κυβερνήτρια Τίνα Κότεκ να ξεκαθαρίζει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ότι «δεν υπάρχει εξέγερση» και να δηλώνει πως «η πολιτεία είναι ενωμένη ενάντια στη στρατιωτικοποίηση των κοινοτήτων μας».

Αντίστοιχη κινητικότητα καταγράφεται και στο Μέμφις του Τενεσί, όπου η αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι στρατιώτες της Εθνοφρουράς αναμένονται μέχρι την Παρασκευή. Μερικοί διοικητές έχουν ήδη φτάσει για τον σχεδιασμό επιχειρήσεων, ενώ ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Μπιλ Λι δήλωσε πως οι στρατιώτες θα έχουν ρόλο υποστήριξης των τοπικών αρχών, υπό την εξουσιοδότηση των ομοσπονδιακών U.S. Marshals, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη τα καθήκοντά τους.

Παρά τις κινήσεις αυτές, τα στοιχεία δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ. Στο Σικάγο, οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 31% το 2025, με 278 περιστατικά έως τον Αύγουστο, ενώ στο Πόρτλαντ οι ανθρωποκτονίες έχουν πέσει κατά 51% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, το ομοσπονδιακό κτήριο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Πόρτλαντ εξακολουθεί να αποτελεί εστία διαδηλώσεων, με επεισόδια, χρήση δακρυγόνων και συγκρούσεις να σημειώνονται κατά διαστήματα από τον Ιούνιο.

Πηγή: Associated Press