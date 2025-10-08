Καστοριά: Συνελήφθη 45χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος – Είχε καταναλώσει αλκοόλ επταπλάσιο του ορίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό νύχτα

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου ένας 45χρονος οδηγός στην Καστοριά, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με επίπεδα που ξεπερνούσαν κατά επτά φορές το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου, αυστηροποιημένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει μηδενική ανοχή σε επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, κατά τη διάρκεια τακτικών ελέγχων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 45χρονος. Κατά τη δοκιμή με αλκοολόμετρο, η ένδειξη έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ επτά φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του οδηγού, όπως πλέον προβλέπεται από τον νόμο. Το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ ο 45χρονος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, όπου κρατείται. Το πρωί της ίδιας ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Καστοριάς για την άσκηση ποινικής δίωξης.

04:12 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

