Ουκρανικό drone έπληξε ρωσικό πυρηνικό σταθμό – Καμία συνέπεια, λέει ο ΔΟΑΕ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) καθησύχασε χθες Τρίτη ανακοινώνοντας πως δεν υπήρξε «καμιά συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια» όταν ουκρανικό drone εφόρμησης έπληξε πύργο ψύξης ρωσικού πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου.

Η εταιρεία Rosenergoatom, η οποία διαχειρίζεται τη μονάδα, ανέφερε νωρίτερα χθες μέσω Telegram ότι «drone μάχης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων αποπειράθηκε να επιτεθεί σε πύργο ψύξης του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στη Ναβαβαρόνεζ», στο κεντρικό τμήμα της ρωσικής επικράτειας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε τον σταθμό.

Δεν υπήρξε πάντως «καμιά συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια και καμιά μεταβολή του επιπέδου ραδιενέργειας» στην εγκατάσταση, ανέφερε ο ΔΟΑΕ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής του, ο Ραφαέλ Γκρόσι, «επαναλαμβάνει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να γίνονται στόχοι επίθεσης ποτέ», πρόσθεσε.

Η Rosenergoatom υποστήριξε νωρίτερα ότι το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «εξουδετερώθηκε με τεχνικά μέσα» κοντά στην εγκατάσταση, προτού ανατιναχτεί πέφτοντας πάνω σε πύργο ψύξης.

«Δεν υπήρξαν ζημιές, ούτε τραυματισμοί», σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία διαβεβαίωσε πως δεν επηρεάστηκε η λειτουργία της μονάδας.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει σχολιάσει ως αυτό το στάδιο.

Το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών και πετρελαϊκών υποδομών, λέγοντας πως πρόκειται για θεμιτή ανταπόδοση της εισβολής της Μόσχας πριν από τριάμισι χρόνια και των καθημερινών επιδρομών των δυνάμεών της εναντίον ουκρανικών πόλεων, που συχνά στερούν την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε εκατομμύρια πολίτες.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων τα χρόνια του πολέμου, εγείροντας ανησυχίες για πυρηνικό δυστύχημα.

Ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, που κατελήφθη από ρωσικά στρατεύματα λίγο μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης εδώ και δυο εβδομάδες.

Εξαρτάται από γεννήτριες εκτάκτου ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης των αντιδραστήρων του και άλλων μέσων ασφαλείας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP