Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια: Άγνωστος πέρασε από μπροστά και πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό – Δείτε φωτογραφίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια με το σημείο να έχει αποκλειστεί.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ μετέβη και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης, από την οποία δεν υπήρξε φωτιά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ άτομο πέρασε από το σημείο και έριξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε έναν τοίχο του νυχτερινού κέντρου με αποτέλεσμα να σημειωθεί μικρής ισχύος έκρηξης εξαιτίας της οποίας προκλήθηκαν ζημιές σε ένα παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Από την έκρηξη δεν φαίνεται να σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση.

