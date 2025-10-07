Μεσσηνία: Μυστήριο με το κίνητρο του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας – Πού στρέφονται οι έρευνες

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Φοινικούντας έπειτα από το διπλό φονικό που έγινε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ της περιοχής με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.

Την ίδια ώρα οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη, που φέρεται να ανήκει στο κοινωνικό περιβάλλον του 68χρονου.

Μυστήριο το κίνητρο της δολοφονίας

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει το κίνητρο της διπλής δολοφονίας με τους ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Μεσσηνίας να μην έχουν καταφέρει ακόμη να καταλήξουν τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του δράστη.

Όπως αναφέρει το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, γνωρίζουν ότι ο 68χρονος διοργάνωνε εκδηλώσεις με καλεσμένους ακόμα και αγνώστους. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν τους συμμετέχοντες, εστιάζοντας στο αν κάποιος από αυτούς ήταν δυσαρεστημένος για κάποιον λόγο.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο ενός πληρωμένου συμβολαίου θανάτου όλο και απομακρύνεται. Η επιλογή του δράστη να μην καλύψει τα χαρακτηριστικά του δείχνει κάτι προσωπικό. Βασικός στόχος του ήταν ο 68χρονος, καθώς αυτόν πυροβόλησε πρώτο.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων μήπως και σε αυτά εντοπίσουν κάποιο γραπτό μήνυμα ή φωτογραφία που να βοηθά στις έρευνες.

Η περιγραφή του δράστη

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 υλικό από κάμερες ασφαλείας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα στελέχη από του Ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

«Ήταν το καλοκαίρι στην επιχείρησή του, έκανε τις διακοπές του, έμενε ήσυχα στο σπίτι του… Δεν είχε δείξει κάποια δείγματα να έχει προβλήματα με κάποιους άλλους… Δεν είχαμε καταλάβει κάτι τέτοιο», λέει στον ΑΝΤ1 κάτοικος της περιοχής.

Την ώρα που ο άγνωστος μέχρι τώρα δράστης δολοφονούσε με το περίστροφο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον υπάλληλό του, αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του 68χρονου και μέτοχος της επιχείρησης. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο δράστης ήταν νεαρός – ίσως και ανήλικος – με ξανθά μαλλιά, φορούσε φούτερ με κουκούλα και μιλούσε σπαστά ελληνικά και διέφυγε με σκούτερ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μόλις ο δράστης εκτέλεσε τα θύματά του βγήκε έξω, ανέβηκε στο μαύρο σκούτερ και ακολούθησε τον επαρχιακό δρόμο με κατεύθυνση προς την Πύλο.

Πυροβόλησε 6 φορές

Την ίδια ώρα, οι Αρχές φαίνεται να έχουν καταλήξει στο πώς έγινε το διπλό έγκλημα. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον ΑΝΤ1 πως ο δράστης «πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στην συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη, τουλάχιστον 2 φορές. Εικάζουμε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, γιατί στην στιγμή του εγκλήματος δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι δύσκολο να είχε την ψυχραιμία να τους μαζέψει, μετά την διπλή δολοφονία».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε (δωμάτιο). Ο δράστης μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Με δύο σφαίρες εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια έριξε άλλες τέσσερις προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Τρεις από τις σφαίρες τον βρήκαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα, ενώ μία ακόμη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη, καθώς το κάμπινγκ παραμένει ανοιχτό και με αρκετό κόσμο.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργού

«Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι κάποιος ανέμενε τον άνθρωπο και στη συνέχεια τον μετέφερε σε άλλο σημείο. Οι πληροφορίες που είχε η αστυνομία δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε, ίσως με κάποιο δίκυκλο, και αποχώρησε με αυτό από το σημείο, μόνος του» είπε η κα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μιλώντας για τον αυτόπτη μάρτυρα η κα Δημογλίδου ανέφερε ότι έχει δει τη στιγμή της δολοφονίας. «Προσπάθησε και ο ίδιος να φύγει από το σημείο για να μην τον τραυματίσει θανάσιμα και τον ίδιο ο δράστης» είπε σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές από άτομα, εκτός του κάμπινγκ, που είδαν κάποιες κινήσεις χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί, όπως και ορισμένοι που κατάφεραν να δουν την αποχώρηση του δράστη από το σημείο.

Δύο επιθέσεις στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στις αρχές Σεπτεμβρίοy είχε καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο, στην δεύτερη επιχείρηση που διαθέτει στην περιοχή. Από τότε είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και έμενε στο κάμπινγκ.

Λίγο αργότερα, στα μέσα Σεπτέμβρη, κουκουλοφόρος παραμόνευε σε εξωτερικό χώρο, στον χώρο εργασίας του θύματος. Τον κυνήγησαν μαζί με άλλο αυτόπτη.

«Είχε δύο θλαστικά τραύματα στον δεξί κρόταφο και παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για χειρουργική εκτίμηση. Όταν τον ρώτησα με τι τον χτύπησαν μου το περιέγραψε σαν φλόμπερ, που είναι όπλο μικρού διαμετρήματος, όποτε μπορεί να ήταν αυτό. Μου είπε ότι ο δράστης φόραγε κουκούλα και από την κίνηση που έκανε όταν έφευγε μου είπε ότι φαινόταν νέος», δήλωσε στο MEGA ο γενικός ιατρός που περιέθαλψε τον 68χρονο στην πρώτη επίθεση που δέχθηκε με αεροβόλο στον κρόταφό του.

Οι εξομολογήσεις στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων, μαζί με τις πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα ο 68χρονος επιχειρηματίας, είναι τα σημαντικότερα κεφάλαια στο παζλ της δραματικής υπόθεσης.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Δεν υπάρχουν κάμερες στον χώρο

Παράλληλα, το έργο της Αστυνομίας δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι στους χώρους του κάμπινγκ δεν υπάρχουν κάμερες. «Δυστυχώς μέσα στον χώρο του κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες ώστε να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί. Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.