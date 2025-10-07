Grand Hotel: Η Κυβέλη εκλιπαρεί τον Ρήγα να σώσει την Αλίκη με κάθε τρόπο

Grand Hotel: Η Κυβέλη εκλιπαρεί τον Ρήγα να σώσει την Αλίκη με κάθε τρόπο

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, κείτεται αναίσθητος στη σάλα του ξενοδοχείου. Φωνάζουν επειγόντως τον γιατρό, αλλά για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο αστυνόμος Κομνηνός αποφασίζει να επέμβει ο ίδιος για να του σώσει τη ζωή.

Η Αλίκη εξακολουθεί να μην έχει δώσει σημεία ζωής… Η Κυβέλη, σε τρομερή αγωνία για την κόρη της, προσπαθεί απελπισμένη να καταλάβει τί έχει συμβεί. Ο Ρήγας δέχεται ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει από όλους κρυφό…

Ξεκινάει για το μυστικό ραντεβού μαζί τους, όμως τον ακολουθούν ο Χρόνης, η Φρίντα και ο Άρης, που με το ζόρι στέκεται στα πόδια του…  Η Αλίκη ξυπνάει δεμένη, σε ένα άγνωστο μέρος και προσπαθεί πανικόβλητη να λυθεί για να διαφύγει…

Ο Ρήγας συναντά τους απαγωγείς και είναι φανερό ότι του έχουν ζητήσει κάτι άλλο και όχι χρήματα για λύτρα. Τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν η Φρίντα βρίσκεται υπό την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό της…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

 Δείτε το Trailer

