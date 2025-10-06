Grand Hotel: Γιατί η Φρίντα, η αγαπημένη φίλη της Αλίκης, χαστουκίζει τον Ρήγα;

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Γιατί η Φρίντα, η αγαπημένη φίλη της Αλίκης, χαστουκίζει τον Ρήγα;

Το GRAND HOTEL άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό και η συγκλονιστική συνέχεια έρχεται απόψε στις 21:00.

 Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο δημιουργεί μια κατάσταση χάους με συντρίμμια, τραυματίες, αλλά και μια εξαφάνιση.  Η Αλίκη δεν βρίσκεται πουθενά, ο Ρήγας πιστεύει πως βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, ενώ ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί με όση δύναμη έχει να την βρει.

Τα νέα της έκρηξης διακόπτουν τα εγκαίνια του σχολείου στα Προσφυγικά προκαλώντας αναστάτωση στον οικισμό και, κυρίως, στην Θεώνη και τον Χαραλάμπη που μαθαίνουν ότι η Δέσποινα είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα.  Το τραύμα του Άρη είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο θέλει να δείχνει στους άλλους.

Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει…               

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πληθωρισμός και χρέη: Τι ζητεί ο κ. Ανδρουλάκης από τον κ. Μητσοτάκη

Προϋπολογισμός 2026: Αυτά είναι όλα τα μέτρα στήριξης για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:50 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

The 2Νight Show: Πρεμιέρα απόψε στις 24:00 με Μιχάλη Λεβεντογιάννη και Θοδωρή Φέρρη

Απόψε, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 24:00 στο πρώτο «The 2Night Show» της χρονιάς ο Γρηγόρης Αρνα...
16:41 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Η επιστροφή του Στράτου Τζώρτζογλου στην ΕΡΤ

Τηλεοπτικό comeback μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ ετοιμάζει ο Στράτος Τζώρτζογλου. Έπειτα από ...
15:42 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Στο β’ μισό της σεζόν η βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

Στα σκαριά βρίσκεται η νέα βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Rea...
14:48 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς» – Ελισάβετ Μουτάφη: «Η Σοφία στο παρελθόν έχει κακοποιηθεί»

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha, «Να μ’ αγαπάς»,...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης