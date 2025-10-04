Grand Hotel: Η Αλίκη ανακαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία για το παρελθόν του Ρήγα – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γεμάτα αποκαλύψεις είναι τα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel” που θα δούμε από Δευτέρα στις 21:00  στον Αντ1.

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο δημιουργεί μια κατάσταση χάους.  Η Αλίκη δεν βρίσκεται πουθενά, ο Ρήγας πιστεύει πως βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, ενώ ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί με όση δύναμη έχει να την βρει.

Όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα.  Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει…

Ο Ρήγας δέχεται ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει από όλους κρυφό… Ξεκινάει για το μυστικό ραντεβού μαζί τους, όμως τον ακολουθούν ο Χρόνης, η Φρίντα και ο Άρης, που με το ζόρι στέκεται στα πόδια του…

Η Αλίκη ξυπνάει δεμένη, σε ένα άγνωστο μέρος και προσπαθεί πανικόβλητη να λυθεί για να διαφύγει… Ο Ρήγας συναντά τους απαγωγείς και είναι φανερό ότι του έχουν ζητήσει κάτι άλλο και όχι χρήματα για λύτρα. Τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα όταν η Φρίντα βρίσκεται υπό την απειλή ενός μαχαιριού στο λαιμό της…

Ενώ η Αλίκη είναι ακόμη στα χέρια των απαγωγέων, ο Άρης γυρίζει σε άσχημη κατάσταση στο Grand Hotel…

Η Κυβέλη υποψιάζεται ότι ο Ρήγας γνωρίζει τι ζητούν οι απαγωγείς, εκείνος, όμως, αρνείται τα πάντα. Κι ενώ η οικογένεια Γαζή περιμένει με αγωνία ένα νέο τηλεφώνημα από τους απαγωγείς, η Αλίκη επιστρέφει στο Grand Hotel, χωρίς να θυμάται τίποτα, πέρα από ένα στοιχείο που εκμυστηρεύεται στον Άρη και στην Φρίντα: μια φωτογραφία του Ρήγα από τον γάμο του με μια άλλη γυναίκα.

Ο Άρης συνειδητοποιεί ότι η απαγωγή της Αλίκης έχει να κάνει με το παρελθόν του Ρήγα και άρα εκείνη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλής.

Η Δέσποινα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Ελένη εξακολουθεί να κινείται ύπουλα για να απαλλαγεί μια και καλή από απ’ αυτήν.

Η Αλίκη θυμάται μια λεπτομέρεια που μπορεί να οδηγήσει σε τρομερές ανακαλύψεις για το παρελθόν του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη επισκέπτεται και έρχεται αντιμέτωπη με τον Γεράσιμο Χατζημήτρο…

