Τέμπη: Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – «Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τέμπη: Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – «Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

Την απόφασή του να σταματήσει την απεργία πείνας, ύστερα από 23 μέρες, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι. Με εισαγγελική παραγγελία ανασύρεται από το αρχείο παλαιότερη μήνυση κατά ιατροδικαστών, η οποία συσχετίζεται με τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και διατάσσεται κατεπείγουσα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα τεθούν από τους συγγενείς των θυμάτων.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα», είπε ο Πάνος Ρούτσι το απόγευμα της Τρίτης (7/10), με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Παράλληλα, έκανε ένα κάλεσμα στις 18.30 προκειμένου να γιορτάσει με όλον τον κόσμο που τον στήριξε όλο αυτό το διάστημα που έκανε απεργία πείνας. Ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους γιατρούς που ήταν δίπλα του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν. Είπε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους προκειμένου να μάθει όλα όσα ψάχνει αυτό το διάστημα για τον θάνατο του γιου του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

«Είναι μέρα μιας πολύ μεγάλης νίκης του καλού απέναντι στο καλό», δήλωσε από την πλευρά της η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με την δύναμη της ψυχής του, με την στήριξη των δικών του ανθρώπων, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται και έρευνες βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών«, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Μεγάλη αύξηση στις γονικές παροχές και δωρεές: Δέλεαρ το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ – Ποιες είναι οι παγίδες

Εμπορικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας- Ελλάδας: Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Γυναίκα που έτρωγε μπριζόλα κάθε μέρα προειδοποιεί τον σοκαριστικό αντίκτυπο που είχε στη υγεία της
περισσότερα
22:07 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 7/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2972 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (7/10). 18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό...
21:16 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ένταση στην πορεία για τη Γάζα – Διακοπή κυκλοφορίας στην Κηφισίας – ΦΩΤΟ

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πορεία αλληλεγγύης για την Γάζα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ΜΑΤ επενέβη...
21:06 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ- Neuropublic: Απολύτως ψευδείς, ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί του κ. Βάρρα για την εταιρεία

«Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγη...
20:31 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Νοσοκομείο «Αττικόν»: «Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια» λέει συγγενής της 22χρονης που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Παρ’ ολίγον νέα τραγωδία σε νοσοκομείο με νοσηλεύτριες να δίνουν λάθος φάρμακο σε 22χρον...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης