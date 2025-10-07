Τέμπη: Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – «Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

Την απόφασή του να σταματήσει την απεργία πείνας, ύστερα από 23 μέρες, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε την ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Πάνου Ρούτσι. Με εισαγγελική παραγγελία ανασύρεται από το αρχείο παλαιότερη μήνυση κατά ιατροδικαστών, η οποία συσχετίζεται με τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και διατάσσεται κατεπείγουσα έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνουν αποδεκτά όλα τα αιτήματα για τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα τεθούν από τους συγγενείς των θυμάτων.

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα», είπε ο Πάνος Ρούτσι το απόγευμα της Τρίτης (7/10), με το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Παράλληλα, έκανε ένα κάλεσμα στις 18.30 προκειμένου να γιορτάσει με όλον τον κόσμο που τον στήριξε όλο αυτό το διάστημα που έκανε απεργία πείνας. Ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους γιατρούς που ήταν δίπλα του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν. Είπε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους προκειμένου να μάθει όλα όσα ψάχνει αυτό το διάστημα για τον θάνατο του γιου του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

«Είναι μέρα μιας πολύ μεγάλης νίκης του καλού απέναντι στο καλό», δήλωσε από την πλευρά της η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι και αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με την δύναμη της ψυχής του, με την στήριξη των δικών του ανθρώπων, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς», πρόσθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα ότι η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και πια ανασύρονται και έρευνες βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών«, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι.