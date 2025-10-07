Ξεκαθαρίζει ο Τάσος Γιαννόπουλος: «Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος την Τρίτη (7/10). Ο αγαπημένος ηθοποιός, αναφέρθηκε και στο γεγονός πως έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον αείμνηστο καλλιτέχνη Τάσο Γιαννόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάποια συγγένεια μαζί του. Μάλιστα, μίλησε και για τον παππού του, από τον οποίο είχε πάρει το όνομά του.

«Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου. Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το “Γιαννόπουλος” είναι το επίθετο του πατέρα μου και το “Τάσος” το έχω πάρει από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου!», εξήγησε ο ηθοποιός στη συνέντευξή του.

Επιπλέον, ο Τάσος Γιαννόπουλος είπε ότι: «Ο αληθινός παππούς μου έφυγε το 1957 με πλοίο από την Πύλο και πήγε στην Αυστραλία, όπου συνέχισε εκεί τη ζωή του. Χώρισε με την γιαγιά ύστερα από χρόνια, παντρεύτηκε, έμεινε εκεί και πέθανε στην Αυστραλία. Τον είδαμε. Την δεκαετία του ’80 είχε έρθει περίπου δύο φορές και τον είχα γνωρίσει».