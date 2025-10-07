Κατερίνα Πλουμιδάκη για την περιπέτεια υγείας της: «Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση»

Το πρωί της Τρίτης (7/10), η δημοσιογράφος και συγγραφέας Κατερίνα Πλουμιδάκη, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εκεί, μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από το 2021, ύστερα από λάθος πλαστικού χειρουργού σε επανορθωτική επέμβαση που είχε κάνει στα χείλη της.

Η Κατερίνα Πλουμιδάκη εξομολογήθηκε πως ύστερα από την αποτυχημένη επέμβαση η ζωή της είναι μία κόλαση, δεν μπορεί να κλάψει, να γελάσει και να φιλήσει, ενώ έχει χρειαστεί να κάνει συνολικά 20 εγχειρήσεις, σημειώνοντας πως βρίσκεται «στα μέσα της διαδρομής».

«Από τότε έχω κάνει συνολικά 20 εγχειρήσεις και την άλλη Πέμπτη κάνω την 21η. Αλλά δεν έχω τελειώσει, ο γιατρός που έχω τώρα μου λέει ότι είμαστε στα μέσα της διαδρομής», ανέφερε χαρακτηριστικά η συγγραφέας στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, η Κατερίνα Πλουμιδάκη εξήγησε ότι: «Λειτουργικά θα παραμείνω το ίδιο χάλια μέχρι το 2027. Δεν μπορώ να κλάψω, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια. Θεωρώ ότι ανήκω στην ανθρώπινη φυλή οπτικά πια -γιατί ήμουν στην τερατώδη φυλή- αλλά λειτουργικά δεν ανήκω ακόμα στην ανθρώπινη φυλή, που έχουμε αυτά τα βασικά και γεννηθήκαμε με αυτά. Δεν τα έχω τέσσερα χρόνια και δεν θα τα έχω περίπου για άλλα δύο».

«Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι επειδή δεν ανοίγει το στόμα πλάγια, το τελικό χειρουργείο το 2027 θα είναι γι’ αυτό το άνοιγμα του στόματος, αλλά πρέπει να μαλακώσουμε όλο τον ουλώδη ιστό πριν. Αν με εγχειρήσει τώρα, θα ανοίξει η περιοχή στα δύο. Δεν μπορώ να φιληθώ με τον άνδρα μου.

Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, μην κοιτάς που κοιτάω να το ξεπερνάω και να είμαι καλά. Αντικειμενικά, δεν πάει χειρότερα από αυτό που έχω ζήσει…», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.