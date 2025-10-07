Βαγγέλης Ρασσιάς για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Πρόσεχε πάρα πολύ την εικόνα της, εν τέλει ήταν ενοχλητικό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλίκη Βουγιουκλάκη

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε ο Βαγγέλης Ρασσιάς, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (7/10). Ο σημαντικός φωτογράφος, μεταξύ άλλων μίλησε και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όπως είπε, η αγαπημένη ηθοποιός πρόσεχε πάρα πολύ την εικόνα της, σε σημείο που τελικά ήταν ενοχλητικό. Ακόμα, σημείωσε πως ο τίτλος της «Εθνικής Σταρ» που είχε, ήταν υπερβολικός.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Βαγγέλης Ρασσιάς εξήγησε ότι: «Τότε τουλάχιστον, ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πάρα πολύ την εικόνα της, τόσο πολύ που εν τέλει ήταν ενοχλητικό. Δεν ξέρω αν κοίταζε εμάς ή κοιτούσε έναν καθρέπτη. Σε όλο αυτό το πράγμα, έλεγα “πού είναι η αληθινή της έκφραση;”, σκεπτόμενος αυτά που είχα κάνει εκτός Ελλάδας!».

Σε ερώτηση για το αν είχε αυτό το διαφορετικό, την λάμψη, και ήταν η εθνική μας σταρ, ο καταξιωμένος φωτογράφος απάντησε: «Όχι, θεωρώ ότι αυτά είναι υπερβολές. Αυτό το οποίο σαν ηθοποιός μπόρεσε και έκανε, ήταν να προσέχει πάρα πολύ την εικόνα που η ίδια είχε δημιουργήσει».

