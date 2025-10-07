Νοσοκομείο «Αττικόν»: «Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια» λέει συγγενής της 22χρονης που της χορήγησαν λάθος φάρμακο

Παρ’ ολίγον νέα τραγωδία σε νοσοκομείο με νοσηλεύτριες να δίνουν λάθος φάρμακο σε 22χρονη ασθενή η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ με το μοιραίο να αποτρέπεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Όπως αναφέρει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όταν την Κυριακή το βράδυ (5/10) δύο νοσηλεύτριες της χορήγησαν λάθος φάρμακο που προοριζόταν για άλλον ασθενή σε διπλανό κρεβάτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 22χρονη παρουσίασε αλλεργική αντίδραση.

«Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια. Έδωσαν στο κορίτσι λάθος φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο προοριζόταν για άλλον άνθρωπο και ήταν αλλεργική σε αυτή την ουσία κι έπαθε ισχυρή αλλεργική αντίδραση. Μόλις την έλαβε αμέσως εμφάνισε έντονα συμπτώματα. Άρχισε να κάνει εμετό και να πρήζεται, έπαθε τα πάντα το κορίτσι. Ευτυχώς σώθηκε η κοπέλα και τώρα είναι σε καλή κατάσταση», δηλώνει στον ΑΝΤ1 μέλος της οικογένειας της 22χρονης περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν.

Άμεση η αντίδραση των ιατρών

Η άμεση αντίδραση των ιατρών της κλινικής ήταν σωτήρια για την 22χρονη, η οποία σύμφωνα με την καταγγελία είχε ενημερώσει πως είναι αλλεργική στη συγκεκριμένη δραστική ουσία του φαρμάκου που της χορηγήθηκε.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γιατρού του «Αττικόν»: «Η κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα σημάδια αλλεργίας, όπως συριγμό και δερματικό εξάνθημα. Αμέσως, το ιατρο – νοσηλευτικό προσωπικό έπραξε τα δέοντα και η ασθενής ανατάχθηκε εντός ενός λεπτού. Σήμερα, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και αναμένεται να εξέλθει του Νοσηλευτικού Ιδρύματος».

Από την πλευρά του, ο πατέρας της νεαρής γυναίκας μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί και πως το παιδί του σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και οι δύο νοσηλεύτριες που είχαν βάρδια εκείνο το βράδυ συνελήφθησαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

«Υπάρχει εργασιακή εξουθένωση, όμως αυτό δεν δικαιολογεί τα λάθη», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο αναφέρει τα εξής: «Η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.