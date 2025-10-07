Τσουκαλάς για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΝΔ μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Ο κ. Βάρρας και ο κ. Μυλωνάκης “έδωσαν” τον κ. Βορίδη, που η κυβερνητική πλειοψηφία προστάτευσε. Κατά τ’ άλλα η Νέα Δημοκρατία αυτοαποθεώνεται» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy. Ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά.

Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα.  Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη  ότι τάχα δεν είναι “γαλάζιο” το σκάνδαλο.

Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους. Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται. Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι  των αποκαλύψεων μέχρι το τέλος».

«Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη , αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση», αναφέρει στο υστερόγραφο ο κ. Τσουκαλάς.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Αρχίζει αύριο η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Ασφαλιστική ικανότητα: Ποιοι ασφαλισμένοι μπορούν να την αποκτήσουν χωρίς ταλαιπωρία και πώς

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το διαφορετικό χαμογελαστό emoji στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:16 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ευριπίδης Στυλιανίδης: Αύριο η παρουσίαση του νέου βιβλίου του – Ποιοι θα δώσουν το «παρών»

Στο Αμφιθέατρο “Ι. Δεσποτόπουλος” στο Ωδείο Αθηνών, θα γίνει αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η παρ...
19:28 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ: «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς»

Ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα, είπε ο Κυριάκος Μητ...
18:05 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το εργασιακό νομοσχέδιο

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι τοποθετήσεις του εισηγητή της ΝΔ με αυτές του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙ...
17:02 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κουντουρά στην Ολομέλεια: Οι ηλικιωμένοι βιώνουν μεταφορικό και ψηφιακό αποκλεισμό, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Παρέμβαση της Ευρωβουλευτή στη συζήτηση για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη στην Ευρώπη με αφορμή την...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης