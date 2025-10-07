Τσουκαλάς για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΝΔ μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy

«Ο κ. Βάρρας και ο κ. Μυλωνάκης “έδωσαν” τον κ. Βορίδη, που η κυβερνητική πλειοψηφία προστάτευσε. Κατά τ’ άλλα η Νέα Δημοκρατία αυτοαποθεώνεται» τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy. Ο κ. Βάρρας “έδωσε” τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης “έδωσε” τον κ. Βορίδη, τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά.

Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι “γαλάζιο” το σκάνδαλο.

Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους. Ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται. Ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων μέχρι το τέλος».

«Για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη , αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση», αναφέρει στο υστερόγραφο ο κ. Τσουκαλάς.