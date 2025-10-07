Πηγές ΝΔ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαραίτητη η κατάθεση του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Μπουνάκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

«Απαραίτητη, μετά τις αποκαλύψεις των τελευταίων ωρών για την εμπλοκή του», χαρακτηρίζουν, πηγές της ΝΔ, «την κλήση, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψηφίου βουλευτή ΠΑΣΟΚ, και στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Η δημόσια ομολογία του νυν αναπληρωτή τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ κ. Μπουνάκη, ότι το δικό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα δημιουργεί νέα δεδομένα που καθιστούν αναγκαία την κατάθεσή του προκειμένου να φωτιστούν πτυχές και “παρακλάδια” στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλει “σκάνδαλα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται πως το δικό του κομματικό σύστημα ήταν αυτό που εκμεταλλευόταν δημόσια γη για να παίρνει παράνομες επιδοτήσεις, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας πως ακόμη και ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Χάρης Δούκας ζήτησε τις διαγραφές των στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση ωστόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει απλώσει πέπλο συγκάλυψης».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «η αποκάλυψη για την εμπλοκή του κ. Μπουνάκη δεν είναι η μόνη καθώς είχε προηγηθεί η υπόθεση του κ. Αντωνόπουλου, γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, που δήλωνε εκατοντάδες στρέμματα ως βοσκοτόπια σε Τήνο και Εύβοια, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να επιστρέψει τα χρήματα».

«Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πέντε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

  • Νίκος Μπουνάκης – ιδιοκτήτης εταιρίας συνδεδεμένη με ΚΥΔ
  • Σταύρος Τζεδάκης – αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
  • Λάμπρος Αντωνόπουλος – πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, συνεργάτης και φίλος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη
  • Μιχάλης Σαρρής – περιφερειακός σύμβουλος Ρεθύμνου, πρώην πρόεδρος νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου
  • Γιάννης Κυριακάκης – λογιστής, συνεργαζόμενος μέχρι πρότινος με ΚΥΔ του κ. Μπουνάκη, πρώην στέλεχος νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ» σημείωσαν οι ίδιοι κύκλοι της ΝΔ και κατέληξαν:

«Όσο κι αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αναγνωρίζει τις ευθύνες του, η αλήθεια βγαίνει στο φως εκθέτοντας όσους εμπλέκονται και όσους τους καλύπτουν».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

14:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Τσιάρας: Περικυκλώθηκε απο εξαγριωμένους αγρότες στη Λιβαδειά

Ένταση επικράτησε στη Βοιωτία, όταν αγρότες της Λιβαδειάς διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική του...
13:32 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

13:32 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων και στικάκι ο Γρηγόρης Βάρρας – Τι είπε για τον Μάκη Βορίδη

Με την κατάθεση υπομνήματος, βασικά στοιχεία του οποίου ανέγνωσε, εμφανίστηκε στην εξεταστική ...
13:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

13:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ενώνουμε δυνάμεις για να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα Μητσοτάκη-Κεραμέως»

Πηγές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στην κοινή απαίτηση κομμάτων της αν...
13:14 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

13:14 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης – Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας

Διακόπηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, καθώς αρνείται να ...
