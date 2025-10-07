Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων και στικάκι ο Γρηγόρης Βάρρας – Τι είπε για τον Μάκη Βορίδη

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης – Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας

Με την κατάθεση υπομνήματος, βασικά στοιχεία του οποίου ανέγνωσε, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού (12/2022-1/2023) Γρηγόρης Βάρρας.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρρας αναφέρθηκε στο θέμα της παρέμβασης Βορίδη στη διακήρυξη για τεχνικό σύμβουλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και, σχολιάζοντας όσα έχουν γραφτεί, είπε ότι άκουσε για «κόντρα» με τον κ Βορίδη, «δηλαδή όταν μου ζήτησε την παραίτηση. Χαμογελαστοί φύγαμε […] Και μάλιστα του είπα, και γελάσαμε και οι δύο, ότι είναι ένα βελούδινο διαζύγιο, αυτό το πράγμα είπαμε […] Έτσι φύγαμε. Και διάβασα ότι μάλωσε, ότι πλακώθηκε ότι έγιναν διάφορα πράγματα. Η απάντησή μου είναι λιτή και κατηγορηματική. Ότι, ποτέ, δηλαδή, θέματα, ούτε πιθανής διαφωνίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη δεν ανέφερα στον πρωθυπουργό».

Νωρίτερα, ο κ. Βάρρας, που τόνισε ότι επί ημερών του όλες οι πληρωμές γίνονταν στην ώρα τους και ότι -κατόπιν καταγγελιών- εξέδωσε αυστηρότερη εγκύκλιο για ελέγχους, είπε ότι στην προσπάθειά του να βελτιώσει το σύστημα παροχής υπηρεσιών από τον τεχνικό σύμβουλο, ανέβασε σχετική διακήρυξη, και ότι «υπήρξε παρέμβαση» του τότε υπΑΑΤ κ. Βορίδη (για τη διακήρυξη). Όπως είπε ο κ. Βάρρας, (ο κ. Βορίδης) «απαίτησε να την πάμε στο γραφείο του. Ζητούσε διορθώσεις. Απαιτούσε τον λόγο για τι και πώς την ανέβασα στη διαβούλευση» είπε ο κ. Βάρρας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Βάρρας είπε ότι καταθέτει σχετικό γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων αλλά και «στικάκι» για γνώση των βουλευτών, και ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η θέση του αυτή προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των βουλευτών για «προσβολή στο κοινοβούλιο», ενώ και ο πρόεδρος της επιτροπής, κ. Νικολακόπουλος ανέγνωσε στον μάρτυρα τις συνέπειες της στάσης του με βάση τα σχετικά άρθρα του ΚΠΔ (σ.σ. για λιπομαρτυρία).

Από την πλευρά του, ο κ. Βάρρας είπε ότι «πριν από λίγες μέρες είχαμε την έλευση της αρχιεισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κ. Κοβέσι, η οποία έκανε κάποιες δηλώσεις. Και μέσα σε αυτές τις δηλώσεις, είναι η “ενόχληση” κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ εγώ να προστατεύσω. Και αυτό. Δηλαδή εμένα».

Η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου ο κ. Βάρρας να επανεξετάσει τη στάση του, κάτι που έγινε και πλέον ο κ. Βάρρας δέχεται τις ερωτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ

