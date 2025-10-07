Αιτωλοακαρνανία: Τεράστιος κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες – Δείτε φωτογραφίες

Έναν τεράστιο κρατήρα δίπλα στα σπίτια τους είδαν το πρωί της Τρίτης (7/10) οι κάτοικοι των Φυτειών στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης στο aixmi-news.gr, ο κρατήρας προκλήθηκε από νέα επικίνδυνη καθίζηση εδάφους.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς στο σημείο, το οποίο απομονώθηκε και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) .

Δείτε φωτογραφίες: