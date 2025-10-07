Νετανιάχου για Γάζα: Ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του – Ελπίζω να γίνει σύντομα με τη βοήθεια του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκάλεσε αμηχανία με ανακρίβειες σχετικά με τον αριθμό των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ εξέφρασε παράλληλα ελπίδες για την άμεση λήξη του πολέμου με τη βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας στον συντηρητικό Μπεν Σαπίρο, ανέφερε λανθασμένα αρχικά ότι υπάρχουν 40 όμηροι στη Γάζα και στη συνέχεια 46, λέγοντας: «Ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των 40 ομήρων μας, 46 στην πραγματικότητα, 20 είναι ζωντανοί».

Οι ισλαμιστικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας κρατούν συνολικά 48 ομήρους, μεταξύ των οποίων 47 από τους 251 που απήχθησαν από τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα πτώματα τουλάχιστον 26 επιβεβαιωμένα νεκρών από τον Ισραηλινό Στρατό (IDF).

Οι 20 θεωρούνται ζωντανοί και υπάρχει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση δύο ακόμη, ενώ μεταξύ των σωμάτων που κρατά η Χαμάς βρίσκεται και ένας στρατιώτης των IDF που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Για το σχέδιο του Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι κατάφεραν να «γυρίσουν τα δεδομένα» και να ασκήσουν διεθνή πίεση στη Χαμάς να δεχτεί μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου, αφού μεγάλο μέρος της προσοχής είχε στραφεί στο Ισραήλ.

«Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό να πω, απελευθερώστε αυτούς τους ομήρους, τελειώστε την κυριαρχία της Χαμάς. Ας προχωρήσουμε στο έργο της προώθησης μιας διευρυμένης ειρήνης, που πιστεύω ότι θα ήταν εφικτή μόλις ολοκληρωθεί αυτό», ανέφερε ο ίδιος.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερες συμφωνίες ειρήνης. Πιστεύω ότι μπορούμε να τις έχουμε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τον ισλαμικό κόσμο πέρα από τη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν ορισμένες σημαντικές ισλαμικές χώρες, χώρες με μεγάλες ισλαμικές πλειοψηφίες, που είναι σε επαφή με αυτό, αλλά νομίζω πρώτα πρέπει να τελειώσετε τη δουλειά. Πρέπει να τελειώσετε τον πόλεμο στη Γάζα, που ελπίζω να το κάνω πολύ σύντομα με τη βοήθεια του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Το Φόρουμ για τους ομήρους και τις αγνοούμενες οικογένειες ζήτησε «εξηγήσεις» από τον Νετανιάχου μετά την εσφαλμένη αναφορά του για τον αριθμό των ομήρων. Υπενθύμισε ότι οι όμηροι απήχθησαν πριν από δύο χρόνια, «όλοι υπό την εποπτεία σας».

«Έτσι, θα σας ενημερώσουμε – υπάρχουν 48 όμηροι στη Γάζα», αναφέρει.

«Για εμάς, και για τον λαό του Ισραήλ που επί δύο χρόνια κατεβαίνει στους δρόμους εβδομάδα με την εβδομάδα, κάθε ένας από αυτούς είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ο καθένας από αυτούς πρέπει να επιστρέψει σπίτι, οι ζωντανοί για αποκατάσταση και οι πεσόντες για ταφή στη γη τους», προσθέτει.

Το Φόρουμ, απευθυνόμενο στον Νετανιάχου, σημειώνει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να τερματίσει αυτόν τον «εφιάλτη» και να επιστρέψει όλους τους ομήρους, «48, όχι 40, και όχι 46».

Με πληροφορίες από: Times of Israel