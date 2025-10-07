Βαρουφάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Όσο rebranding κι αν έχεις αγοράσει, οι πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσουν να αιμορραγούν»

Για τις πολιτικές εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τα βουλευτικά καθήκοντά του και την κατάσταση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας μίλησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Ερωτηθείς εάν ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα Τσίπρα θα βοηθήσει στις διαδικασίες «ενοποίησης» του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε: «Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να το θέσετε στον κ. Ανδρουλάκη, στον κ. Φάμελλο και στον κ. Χαρίτση. Εμείς στο ΜέΡα25 κάθε φορά που ακούμε περί μίας κίνησης, είτε είναι rebranding είτε είναι οτιδήποτε άλλο είτε προσωπικής κίνησης είτε συλλογικής κίνησης εμείς κοιτάμε την ουσία. Ποιες είναι οι μεγάλες ‘πληγές’ που αιμορραγούν σε αυτή τη χώρα».

«Παραδείγματος χάριν όταν κοιτάμε την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα βλέπουμε ένα καρτέλ από πίσω το οποίο χτίστηκε επί κυβέρνησης Τσίπρα. Όταν κοιτάμε τα σούπερ μάρκετ θυμόμαστε την ανοχή και σε αυτό το καρτέλ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την περίοδο Τσίπρα. Στη στέγη οι πλειστηριασμοί και η πώληση των κόκκινων δανείων ξεκίνησαν επί κυρίου Τσίπρα. Η προσποίηση ότι βγήκαμε από τα Μνημόνια ήταν το μεγάλο επίτευγμα του κυρίου Τσίπρα το καλοκαίρι του 2018, το θυμάστε», σημείωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

«Οπότε θα μας επιτρέψετε εμάς στο ΜέΡΑ25 να μην μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ποιος πολιτικός θα εκφράσει καλύτερα το ένα συμφέρον ή το άλλο, θα ενοποιήσει τον ένα χώρο ή τον άλλον. Εμείς κοιτάμε σε αυτά τα προβλήματα, γιατί όσο rebranding κι αν έχεις αγοράσει από τους καλύτερους προπαγανδιστές των Παρισίων ή της Νέας Υόρκης αυτές οι πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας θα συνεχίσουν να αιμορραγούν», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Αναφορικά με το ελληνικό χρέος και αν είναι βιώσιμο ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 εξήγησε ότι «σήμερα έχουμε το ίδιο εισόδημα, εθνικό εισόδημα σε ευρώ που είχαμε και το 2009, γύρω στα 230 δισ. Τότε το 2009, λίγο πριν πέσουμε στην μαύρη τρύπα της πτώχευσης, είχαμε ένα χρέος της τάξης των 295 δισ., 230 ήταν το εισόδημα, 295 ήταν το δημόσιο χρέος. Σήμερα έχουμε 230 δισ. εισόδημα, το οποίο βέβαια έχει την μισή αγοραστική αξία (…) λόγω πληθωρισμού και έχουμε ένα χρέος πάνω από 400 δισ. Αυτό δεν είναι βιώσιμο με όρους ιδιωτικο-οικονομικούς, όπως λέγαμε κάποτε, ιδιωτικού τομέα. Έχει γίνει βιώσιμο γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά το στηρίζει».

Και πρόσθεσε: «Αυτό θα ήταν ευχής έργον και για την Γαλλία για παράδειγμα. Ο μόνος λόγος που αυτή τη στιγμή στην Γαλλία βλέπετε τα spreads να ανεβαίνουν και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση ότι η Γαλλία πάει για πτώχευση είναι επειδή η Κεντρική Τράπεζα αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα την στηρίξει την Γαλλία».

«Βρισκόμαστε σε μία ευρωζώνη, η οποία συνολικά δεν είναι βιώσιμη. Το χρέος της ευρωζώνης ολόκληρο δεν είναι βιώσιμο πια. Αντίθετα με το 2009-2010 γιατί τότε ήταν το δικό μας χρέος που δεν ήταν βιώσιμο αλλά της Γερμανίας ήταν. Σήμερα δεν είναι ούτε της Γερμανίας, ούτε της Γαλλίας. Βρισκόμαστε λοιπόν εγκλωβισμένοι σε μία ευρωζώνη η οποία συνολικά δεν είναι βιώσιμη όσον αφορά το χρέος της και εμείς στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του μη βιώσιμου χρέους. Αυτή είναι η κατάσταση», ανέφερε ο Γιάνης Βαρουφάκης.