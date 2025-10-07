Γυναίκα που έχασε 59 κιλά μοιράζεται τις 7 αλλαγές που παρατήρησε μετά την απώλεια βάρους – «Άλλαξε η φωνή μου, έχασα κάποιους φίλους»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 59 κιλά μοιράζεται τις 7 αλλαγές που παρατήρησε μετά την απώλεια βάρους - «Άλλαξε η φωνή μου, έχασα κάποιους φίλους»
Μια γυναίκα πάλευε με το βάρος της για χρόνια, ώσπου υποβλήθηκε σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση το 2023. Έχασε 57 κιλά σε δύο χρόνια και βίωσε κάποιες απροσδόκητες αλλαγές εκτός από την απώλεια βάρους. Μετά την απώλεια βάρους είχε πιο αδύνατα πόδια, ανακάλυψε ότι της αρέσουν τα αβοκάντο και έχασε κάποιους φίλους.

Γυναίκα που έχασε 7 κιλά και 7,6 εκατοστά από τη μέση σε 21 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτή είναι η ρουτίνα που με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους με χειρουργική επέμβαση και οι απρόσμενες αλλαγές

Το 2022, σε μια οικογενειακή εκδρομή, η influencer και TikTok creator, Emma Roma Jayne από την Αυστραλία, έμεινε στο αυτοκίνητο ενώ όλοι οι άλλοι πήγαν στην παραλία. Η ανασφάλεια για το σώμα της ήταν αφόρητη. Είχε πάντα πρόβλημα με το βάρος της, παρά τις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή και τακτική άσκηση.

Μετά από αυτό το περιστατικό, η μητέρα της, η οποία είχε υποβληθεί και η ίδια σε χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους, την ενθάρρυνε. «Μου είπε: “Δεν είναι σωστό αυτό. Είσαι 22. Πρέπει να απολαμβάνεις τη ζωή σου…” Μου πρότεινε να κάνω κι εγώ βαριατρική επέμβαση», δήλωσε η γυναίκα.

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 μυστικά της επιτυχίας μου – Δεν έχουν σχέση με το φαγητό»

Το 2023, η Roma Jayne προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση, δηλώνοντας ότι ήταν «η καλύτερη απόφαση της ζωής της». «Το αντιμετώπισα ως έναν τρόπο για να σταματήσω την εξάρτηση από το φαγητό και να αλλάξω τρόπο ζωής».

Έτσι, έχασε περίπου 50 κιλά τον πρώτο χρόνο, μετά την επέμβαση και διατήρησε την απώλεια βάρους, με γυμναστική έξι φορές την εβδομάδα και ακολουθώντας δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλή σε υδατάνθρακες.

Οι 7 απρόσμενες αλλαγές μετά την απώλεια βάρους

  • Οι άνθρωποι έγιναν πιο φιλικοί
  • Τα πόδια της έγιναν πιο αδύνατα
  • Η φωνή της έχει αλλάξει
  • Το δέρμα της είναι πιο καθαρό
  • Άλλαξαν οι γευστικές της προτιμήσεις
  • Έχασε κάποιους φίλους
  • Έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση

Οι άνθρωποι έγιναν πιο φιλικοί

Η Roma Jayne παρατήρησε μια δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά των άλλων: «Με αντιμετώπιζαν σίγουρα διαφορετικά πριν χάσω βάρος. Οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο φιλικοί, αλλά τώρα είναι τόσο ευγενικοί μαζί μου». Πλέον τη χαιρετούν στον δρόμο και είναι ευγενικοί μαζί της, ενώ πριν ένιωθε «αόρατη».

Τα πόδια της έγιναν πιο αδύνατα

«Μια από τις πιο περίεργες αλλαγές που δεν γνώριζα καν ότι συνέβαινε, είναι ότι τα πόδια μου συρρικνώθηκαν», είπε η γυναίκα. Η αλλαγή ήταν μεγάλη, γεγονός το οποίο υποστηρίζεται και από μελέτη του 2014, η οποία το αποδίδει στην απώλεια λίπους από το πόδι και την ανύψωση της καμάρας.

Η φωνή της έχει αλλάξει

Η Roma Jayne ανέφερε ότι η φωνή της έγινε πιο καθαρή. Παρόλο που η επιστημονική έρευνα είναι περιορισμένη, κάποιες μελέτες υποστηρίζουν την ύπαρξη μικρών, ανεπαίσθητων αλλαγών στη φωνή μετά τη βαριατρική χειρουργική.

Το δέρμα της είναι πιο καθαρό

Ενώ στο παρελθόν αντιμετώπιζε ακμή, το δέρμα της καθάρισε όταν έχασε βάρος. Αυτό το αποδίδει στη δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων και στην αποφυγή της ζάχαρης. Η απώλεια βάρους είναι επίσης γνωστό ότι βοηθάει στην ανακούφιση από τα συμπτώματα του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), ένα από τα οποία είναι και η ακμή.

Άλλαξαν οι γευστικές της προτιμήσεις

Παλιά αντιπαθούσε το αβοκάντο – τώρα το λατρεύει. Επίσης, τρώει πλέον πολύ λιγότερα φρούτα και πολύ περισσότερα λαχανικά. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2023 έδειξε ότι η παχυσαρκία μπορεί να αλλάξει την αντίληψη των γεύσεων, αλλά χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί αυτή η σύνδεση.

Έχασε κάποιους φίλους

Η απώλεια βάρους συνοδεύτηκε από «αρκετή ζήλια και δυσαρέσκεια από φίλους». «Συνειδητοποίησα ότι ήταν φίλοι μου όταν ήμουν πιο παχιά, επειδή τους έκανα να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό τους. Τώρα που νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου και κάνω υγιεινές επιλογές, ξαφνικά έχουν πρόβλημα με αυτό», αναφέρει η γυναίκα.

Έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση

«Στο παρελθόν, χρησιμοποιούσα το μέγεθός μου ως ασπίδα για να προστατεύσω τον πραγματικό μου εαυτό. Τώρα έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αγάπη για τον εαυτό μου», είπε. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της αλλαγής στο σώμα της.

