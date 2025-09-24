Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει: «Η απώλεια βάρους έγινε πιο εύκολη όταν άλλαξα ένα πράγμα στη διατροφή μου»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει: «Η απώλεια βάρους έγινε πιο εύκολη όταν άλλαξα ένα πράγμα στη διατροφή μου»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μια γυναίκα που έχασε 18 κιλά με μια απλή αλλαγή στη διατροφή της, μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας της. Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται πάντα δραστικές αλλαγές. Μερικές φορές, μια απλή προσαρμογή στην καθημερινότητά σας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας της

Η Reet Kaur, η οποία μοιράστηκε το ταξίδι της στο Instagram, ανακάλυψε ότι η λύση βρισκόταν στο να τρως πολύ, αλλά έξυπνα. Το μυστικό είναι το «volume eating» (κατανάλωση τροφών μεγάλου όγκου). Η ιδέα είναι να γεμίζετε το πιάτο σας με μεγάλες ποσότητες τροφών που είναι χαμηλές σε θερμίδες και πλούσιες σε νερό και φυτικές ίνες. Με αυτόν τον τρόπο, μένετε χορτάτοι χωρίς να ξεπερνάτε το ημερήσιο όριο θερμίδων σας.

Η Reet εξηγεί ότι το κλειδί για να χάσεις βάρος είναι το θερμιδικό έλλειμμα. Ωστόσο, η πείνα μπορεί να το κάνει δύσκολο. Εστιάζοντας σε τροφές μεγάλου όγκου, νιώθετε ικανοποίηση και κορεσμό, αποφεύγοντας έτσι τα ανθυγιεινά σνακ.

Τροφές που μπορείτε να καταναλώνετε σε μεγάλες ποσότητες

Αντί να τρώτε μικρές μερίδες από σνακ με πολλές θερμίδες, όπως πατατάκια ή σοκολάτα, η Reet προτείνει να επιλέξετε τροφές που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Υψηλή περιεκτικότητα σε νερό: φρούτα, λαχανικά, σούπες
  • Πλούσιες σε φυτικές ίνες: δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια
  • Χαμηλές θερμίδες ανά γραμμάριο: φυλλώδη λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες

«Αυτό σας επιτρέπει να τρώτε περισσότερο φαγητό με λιγότερες θερμίδες, ελέγχοντας την πείνα και προσφέροντας ικανοποίηση», λέει η Reet.

Παραδείγματα 

1. Λαχανικά (Πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό)

  • Φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι, λάχανο)
  • Αγγούρια, κολοκυθάκια, πιπεριές
  • Κουνουπίδι, μπρόκολο, καρότα
  • Μανιτάρια, ντομάτες, μελιτζάνα

2. Φρούτα (Είναι γλυκά και ενυδατώνουν τον οργσνισμό)

  • Μούρα (φράουλες, μύρτιλλα, σμέουρα)
  • Καρπούζι, πορτοκάλια, μήλα
  • Ανανάς, παπάγια, ρόδι

3. Άπαχες πρωτεΐνες (Σας κρατούν χορτάτους για περισσότερο χρόνο)

  • Στήθος κοτόπουλου, γαλοπούλα, ασπράδια αυγών
  • Τόφου, τέμπε, τυρί cottage
  • Γαρίδες, λευκό ψάρι, ελληνικό γιαούρτι

4. Δημητριακά ολικής αλέσεως (Πλούσια σε φυτικές ίνες και χορταστικά)

  • Βρώμη, κινόα, καστανό ρύζι
  • Ζυμαρικά ολικής αλέσεως, κριθάρι, πλιγούρι
  • Ποπ κορν (με αέρα, χωρίς βούτυρο)

5. Υγρά και ζωμοί χαμηλών θερμίδων

  • Σούπες (λαχανικών, ζωμός από κόκαλα)
  • Τσάι από βότανα, αρωματισμένο νερό
  • Ανθρακούχο νερό με λεμόνι

Η ιστορία της Reet αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να στερείτε τον εαυτό σας για να πετύχετε τους στόχους σας στην απώλεια βάρους. Μπορείτε να φάτε όσο θέλετς, αρκεί να κάνετε τις σωστές επιλογές.

