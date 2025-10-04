Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 3 μυστικά της επιτυχίας μου – Δεν έχουν σχέση με το φαγητό»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Εάν πιστεύετε ότι η επιτυχία στην απώλεια βάρους εξαρτάται μόνο από τις θερμίδες και την άσκηση, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε. Μία γυναίκα που κατάφερε να χάσει πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει τα τρία μυστικά της για την απώλεια βάρους, τονίζοντας ότι η αληθινή μεταμόρφωση ξεκινά από τον τρόπο σκέψης και όχι από την κουζίνα.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει: «Η απώλεια βάρους έγινε πιο εύκολη όταν άλλαξα ένα πράγμα στη διατροφή μου»

Πολλοί αγωνίζονται να βρουν ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους που να λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Η ιστορία της Kate Daniel, η οποία μοιράστηκε το ταξίδι της στο Instagram, προσφέρει έμπνευση και μια διαφορετική προσέγγιση για την απώλεια βάρους.

«Νόμιζα ότι το μυστικό για την επιτυχία στην απώλεια βάρους ήταν το φαγητό. Η πρόσληψη πρωτεΐνης. Τα τέλεια γεύματα. Το να τρώω λιγότερο. Αλλά τίποτα από αυτά δεν με κράτησε σε εγρήγορση μακροπρόθεσμα. Η αλλαγή που πραγματικά με βοήθησε να χάσω πάνω από 70 κιλά (σχεδόν το μισό σωματικό μου βάρος) και να διατηρήσω τα αποτελέσματα; Ο τρόπος σκέψης», λέει η Kate.

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι αλλαγές που παρατήρησα όταν έκοψα τη ζάχαρη για 6 μήνες»

«Μπορεί να ακολουθείτε μια ισορροπημένη διατροφή και να εξακολουθείτε να αποτυγχάνετε. Μπορείτε να φτάσεις το βάρος που έχετε θέσει ως στόχο και να μην εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Η πραγματική δουλειά δεν ήταν στην κουζίνα, αλλά στο κεφάλι μου», προσθέτει η γυναίκα.

Η Kate μοιράζεται τις αλλαγές νοοτροπίας που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία στην απώλεια βάρους:

  • Τα λάθη έγιναν δεδομένα, όχι αποτυχίες
  • Οι μικρές νίκες συγκεντρώνονται
  • Άλλαξε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τον εαυτό της

Τα λάθη έγιναν δεδομένα, όχι αποτυχίες

Όταν υπέπεσε σε παλιές συνήθειες, αντί να νιώσει ενοχή, η Kate αναρωτήθηκε: «Τι με οδήγησε εδώ;» Όπως εξηγεί: «Αυτή η σκέψη άξιζε περισσότερο από μια τέλεια μέρα στα χαρτιά, επειδή μου έδωσε δεδομένα για την επόμενη φορά. Και πάντα θα υπάρχει μια επόμενη φορά». Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει κάθε οπισθοδρόμηση σε ένα μάθημα, επιτρέποντας την συνεχή πρόοδο.

Οι μικρές νίκες συγκεντρώνονται

Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στη ζυγαριά, η Kate επικεντρώθηκε σε μικρές, εφικτές νίκες: να τελειώνει το νερό της, να κινείται με ευκολία ή να διαχειρίζεται καλύτερα τις επιλογές φαγητού. «Αυτές οι μικροσκοπικές νίκες δημιούργησαν ασταμάτητη δυναμική και απόδειξη ότι οι μικρές συνήθειες οδηγούν σε μεγάλα αποτελέσματα», λέει η Kate. Αυτή η τακτική χτίζει αυτοπεποίθηση και συνέπεια.

Άλλαξε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τον εαυτό της

Η Kate άλλαξε τον τρόπο που μιλούσε για τον εαυτό της: «Σταμάτησα να λέω: “Προσπαθώ να χάσω βάρος”. Άρχισα να λέω: “Είμαι κάποια που διατηρεί τα αποτελέσματα της προσπάθειάς της”».

Η αλλαγή της αυτο-εικόνας ανάγκασε τον εγκέφαλό της να ακολουθήσει τη νέα της «ταυτότητα». Όπως τονίζει, αυτό έφερε την αλλαγή με ευκολία και όχι με πίεση.

«Το φαγητό μετράει. Αλλά η νοοτροπία είναι αυτή που κρατάει μακριά το βάρος», καταλήγει η Kate, υπογραμμίζοντας ότι η αληθινή και διαρκής μεταμόρφωση ξεκινά πάντα από το μυαλό.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kate Daniel (@bariatric_chic)

σχολίασε κι εσύ

Μέσω 1566, finddoctors.gov.gr και My Health App κλείστηκαν σε 3 μέρες πάνω από 135.000 ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ

4 σημάδια στο σώμα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε υψηλή χοληστερίνη – Το ένα εμφανίζεται όταν κάνει κρύο

Σύνταξη με χρέη: Αυτό είναι το νέο σενάριο που εξετάζεται

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Μοριακά qubits μπορούν να επικοινωνούν σε τηλεπικοινωνιακές συχνότητες

Νέο Android Trojan χρησιμοποιεί κρυφό VNC για έλεγχο μολυσμένων συσκευών
12:04 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που πάσχει από σπάνια ασθένεια έχασε πάνω από 145 κιλά με φυσικό τρόπο – «Είμαι ευγνώμων που μπορώ να κολυμπήσω ξανά»

Η συγκλονιστική ιστορία απώλειας βάρους μιας γυναίκας αναδεικνύει τη δύναμη της θέλησης, ακόμα...
12:18 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Πατέρας νόμιζε ότι είχε εποχική αλλεργία ώσπου διαγνώστηκε με “επιθετικό” όγκο στον εγκέφαλο – «Μέσα σε ένα μήνα άλλαξαν τα πάντα»

Όταν ένας άνδρας άρχισε να έχει δάκρυα στα μάτια, κόπωση και ρινική καταρροή, δεν θεώρησε πως ...
12:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άνδρας που έχασε 20 κιλά σε 9 μήνες και ανέστρεψε τον διαβήτη συμβουλεύει: «Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες»

Ένας άνδρας κατάφερε να χάσει 20 κιλά, να αντιστρέψει τον διαβήτη και να μεταμορφώσει τη ζωή τ...
12:09 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Απώλεια βάρους: «Αυτά είναι τα γεύματα που με βοήθησαν να χάσω 20 κιλά» – 25χρονη γυναίκα αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της

Η απώλεια βάρους βασίζεται στη συνεπή άσκηση και τη υγιεινή διατροφή, με ισορροπία και πειθαρχ...
Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης