Απώλεια βάρους: «Αυτά είναι τα γεύματα που με βοήθησαν να χάσω 20 κιλά» – 25χρονη γυναίκα αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της

Η απώλεια βάρους βασίζεται στη συνεπή άσκηση και τη υγιεινή διατροφή, με ισορροπία και πειθαρχία. Δεν είναι ένα ταξίδι μιας νύχτας, ούτε μια γρήγορη λύση. Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει 20 κιλά σε έναν χρόνο, παρόλο που πάσχει σύνδρομο PCOS (Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών) και τώρα αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της.
Τα γεύματα που βοήθησαν μια γυναίκα να χάσει 20 κιλά
Η Aanya Parashar, ψηφιακή δημιουργός και διατροφολόγος, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αποκάλυψε τα απλά γεύματα που την βοήθησαν να χάσει τα περιττά κιλά:
- Πρωινό: Πρωτεϊνούχο smoothie με μπανάνα
- Καφές στο γραφείο: Μαύρος καφές (χωρίς ζάχαρη)
- Μεσημεριανό: Oμελέτα από ρεβιθάλευρο, γιαούρτι και φέτες αγγουριού
- Απογευματινό σνακ: Φρούτα
- Βραδινό: Oμελέτα με σόγια και πρωτεϊνούχο ψωμί
Αναλυτικά η ποσότητα πρωτεΐνης που κατανάλωνε
- Smoothie μπανάνας με πρωτεΐνη: 47,5g
- Μπεσάν τσίλα & στραγγιστό γιαούρτι: 25g
- Σόγια Bhurji & τοστ με πρωτεΐνη: 30g
Συνολική ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης: 100g
7 έξυπνες επιλογές διατροφής για πιο εύκολο αδυνάτισμα
Η Aanya Parashar μοιράστηκε επίσης 7 απλές αλλαγές στη διατροφή της, που βοήθησαν στην απώλεια βάρους:
- Αντί για Maggi noodles: Λαχανικά με ρύζι ή σιτάρι
- Αντί για αναψυκτικά: Σπιτική λεμονάδα
- Αντί για ανθυγιεινά σνακ: Ψημένα ρεβίθια
- Αντί για έτοιμες σούπες: Φρέσκες σούπες λαχανικών
- Αντί για ζάχαρη: Χουρμάδες ή φυσικά γλυκαντικά
- Αντί για γλυκά: 2-3 κομμάτια μαύρης σοκολάτας
- Αντί για λευκό ψωμί: Ψωμί προζυμένιο
Το μήνυμά της σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος
Η Aanya τονίζει ότι η ισορροπία, η συνέπεια και η θετική σκέψη είναι το “κλειδί” της επιτυχίας. Ενώ οι συμβουλές της είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές, πάντα πρέπει να συμβουλεύεστε έναν γιατρό ή διατροφολόγο, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δίαιτα ή πρόγραμμα απώλειας βάρους.
