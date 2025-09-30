Απώλεια βάρους: «Αυτά είναι τα γεύματα που με βοήθησαν να χάσω 20 κιλά» – 25χρονη γυναίκα αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους βασίζεται στη συνεπή άσκηση και τη υγιεινή διατροφή, με ισορροπία και πειθαρχία. Δεν είναι ένα ταξίδι μιας νύχτας, ούτε μια γρήγορη λύση. Μια γυναίκα κατάφερε να χάσει 20 κιλά σε έναν χρόνο, παρόλο που πάσχει σύνδρομο PCOS (Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών) και τώρα αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της.

Γυναίκα που πάσχει από διατροφική διαταραχή αποκαλύπτει πώς έχασε 72 κιλά – «Σταμάτησα να βάζω ετικέτες στα τρόφιμα»

Τα γεύματα που βοήθησαν μια γυναίκα να χάσει 20 κιλά

Η Aanya Parashar, ψηφιακή δημιουργός και διατροφολόγος, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο αποκάλυψε τα απλά γεύματα που την βοήθησαν να χάσει τα περιττά κιλά:

  • Πρωινό: Πρωτεϊνούχο smoothie με μπανάνα
  • Καφές στο γραφείο: Μαύρος καφές (χωρίς ζάχαρη)
  • Μεσημεριανό: Oμελέτα από ρεβιθάλευρο, γιαούρτι και φέτες αγγουριού
  • Απογευματινό σνακ: Φρούτα
  • Βραδινό: Oμελέτα με σόγια και πρωτεϊνούχο ψωμί

Αναλυτικά η ποσότητα πρωτεΐνης που κατανάλωνε

Γυναίκα που έχασε 50 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που έμαθα κατά την απώλεια βάρους»
  • Smoothie μπανάνας με πρωτεΐνη: 47,5g
  • Μπεσάν τσίλα & στραγγιστό γιαούρτι: 25g
  • Σόγια Bhurji & τοστ με πρωτεΐνη: 30g

Συνολική ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης: 100g

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aanya Parashar (@aanya_sharmma_)

7 έξυπνες επιλογές διατροφής για πιο εύκολο αδυνάτισμα

Η Aanya Parashar μοιράστηκε επίσης 7 απλές αλλαγές στη διατροφή της, που βοήθησαν στην απώλεια βάρους:

  • Αντί για Maggi noodles: Λαχανικά με ρύζι ή σιτάρι
  • Αντί για αναψυκτικά: Σπιτική λεμονάδα
  • Αντί για ανθυγιεινά σνακ: Ψημένα ρεβίθια
  • Αντί για έτοιμες σούπες: Φρέσκες σούπες λαχανικών
  • Αντί για ζάχαρη: Χουρμάδες ή φυσικά γλυκαντικά
  • Αντί για γλυκά: 2-3 κομμάτια μαύρης σοκολάτας
  • Αντί για λευκό ψωμί: Ψωμί προζυμένιο

Το μήνυμά της σε όσους θέλουν να χάσουν βάρος

Η Aanya τονίζει ότι η ισορροπία, η συνέπεια και η θετική σκέψη είναι το “κλειδί” της επιτυχίας. Ενώ οι συμβουλές της είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές, πάντα πρέπει να συμβουλεύεστε έναν γιατρό ή διατροφολόγο, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δίαιτα ή πρόγραμμα απώλειας βάρους.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aanya Parashar (@aanya_sharmma_)

