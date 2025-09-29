Γυναίκα που πάσχει από διατροφική διαταραχή αποκαλύπτει πώς έχασε 72 κιλά – «Σταμάτησα να βάζω ετικέτες στα τρόφιμα»

Μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 72 κιλά, αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της. Μετά από χρόνια μάχης με τη ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και μια διατροφική διαταραχή, η Emma Hooker βρήκε τον τρόπο να αλλάξει τις συνήθειές της και να βελτιώσει τη σχέση της με το φαγητό.

Τα μυστικά της Emma για την απώλεια βάρους

Το ταξίδι της Emma δεν ήταν εύκολο, καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, η οποία, όπως είπε έκανε την προσπάθειά της εξαιρετικά δύσκολη. «Παλιά νόμιζα ότι ήμουν τεμπέλα ή ότι δεν είχα θέληση. Αλλά η ΔΕΠΥ έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα με τρόπους που δεν είχα συνειδητοποιήσει για πολύ καιρό», έγραψε.

Σε μία από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η γυναίκα μίλησε ανοιχτά για τις συνήθειες που την βοήθησαν να χάσε 72 κιλά, οι οποίες ήταν:

Σχεδιασμός γευμάτων : Αντί να τρώει το ίδιο φαγητό για εβδομάδες, η Emma άρχισε να προγραμματίζει δύο με τρεις εναλλακτικές επιλογές γευμάτων, προσθέτοντας ποικιλία χωρίς να καταπονεί τον εγκέφαλό της.

: Αντί να τρώει το ίδιο φαγητό για εβδομάδες, η Emma άρχισε να προγραμματίζει δύο με τρεις εναλλακτικές επιλογές γευμάτων, προσθέτοντας ποικιλία χωρίς να καταπονεί τον εγκέφαλό της. Αντιμετώπιση της υπερφαγίας: Για να αποφύγει την υπερκατανάλωση τροφής, μετά από μεγάλα διαστήματα νηστείας, η Emma αντιλαμβανόταν τα σημάδια της πείνας της, δημιουργώντας έναν πιο ισορροπημένο ρυθμό. Επίσης, αναρωτιόταν αν η επιθυμία της για φαγητό πήγαζε από πλήξη. «Τώρα αναρωτιέμαι τι πραγματικά χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή. Μερικές φορές είναι μια βόλτα, λίγη μουσική, ξεκούραση ή απλώς ένα κρύο ρόφημα, αντί για φαγητό», εξήγησε.

Πώς άλλαξε η σχέση της με το φαγητό

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές για την Emma ήταν η νέα της σχέση με το φαγητό. Σταμάτησε να χαρακτηρίζει τα τρόφιμα ως «καλά» ή «κακά». Αντίθετα, επικεντρώθηκε στη δημιουργία ισορροπημένων γευμάτων που περιλάμβαναν και τις αγαπημένες της τροφές. Αυτό τη βοήθησε να αποφύγει το αίσθημα της ενοχής. Ο προγραμματισμός των γευμάτων εκ των προτέρων μείωσε επίσης το άγχος των καθημερινών αποφάσεων για το φαγητό.

Η Emma τονίζει πως η μεταμόρφωσή της δεν είχε να κάνει μόνο με την απώλεια κιλών, αλλά και με την ψυχική της υγεία. «Ακόμα και τώρα, μετά την απώλεια 72 κιλών, εξακολουθώ να παλεύω με πολλά εμπόδια. Η διαφορά είναι ότι έχω μάθει πώς να τα διαχειρίζομαι. Κάνω μια παύση, δείχνω κατανόηση στον εαυτό μου και δεν περιμένω την τελειότητα», κατέληξε.