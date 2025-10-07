Αλέξης Τσίπρας: Αμηχανία και κριτική από Αριστερά και Κεντροαριστερά – Ποιες «γραμμές» ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Αν και ουδείς δηλώνει ότι αιφνιδιάστηκε από την χθεσινή απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εντούτοις στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά επικράτησε αμηχανία αλλά και έντονη κριτική για την ίδρυση πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Στο χθεσινό μήνυμά του με το οποίο ανακοίνωνε την παραίτηση του ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ενωτικός απέναντι στους πρώην συντρόφους του. «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Ωστόσο το τμήμα της δήλωσης του που απευθύνεται στη δημοκρατική αντιπολίτευση φαίνεται ότι ήταν ένα «μήνυμα» προς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν εξέλαβαν θετικά σε Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη. «Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά: Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή δικά του εσωτερικά ζητήματα που ξεκινούν από τις πρωτοβουλίες και από τα θέλω του πρώην προέδρου του και πρώην Πρωθυπουργού. Άρα γιατί λοιπόν είμαστε εμείς το πρόβλημα σε μία γενικότερη συζήτηση και δεν είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είπε ότι όλοι έφταιγαν για την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι βαρίδια στο κόμμα του εκτός από τον ίδιο και κανένα άλλο δημοκρατικό κόμμα δεν μπορεί να αντιταχθεί απέναντι στην πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθόλου κλειστές πόρτες», είπε χθες στον Realfm 97,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Η διπλή στόχευση της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ

Πράγματι στο ΠΑΣΟΚ η στρατηγική το επόμενο διάστημα θα έχει διπλή στόχευση. Αφενός η αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεχίσει να υψώνει τους τόνους με την κυβέρνηση και να προβάλει το δικό της πρόγραμμα για την οικονομία, την πολιτική, την διακυβέρνηση του κράτους και την κοινωνία. Ταυτόχρονα, όμως, θα επιχειρήσει να εμφανιστεί ως η μοναδική συμπαγής και σταθερή δύναμη στην Κεντροαριστερά μπροστά σε μία νέα επικείμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και θα ασκήσει σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να επισημάνει τις αντιφάσεις της περιόδου της διακυβέρνησης του με την σημερινή του εικόνα.

Είναι ενδεικτική η δήλωση του έκανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ». «Η σημερινή εξέλιξη τεκμηριώνει ότι από την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σκηνοθέτησε την διάλυση του κόμματός του, με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο μακριά από το κόμμα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Και επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του προοδευτικού κόσμου για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στα δύο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού ανακατεύει την τράπουλα στην Κεντροαριστερά και προκαλεί τριγμούς εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο Σωκράτης Φάμελλος φάνηκε πάντως να διατηρεί μία ήπια και μέση «γραμμή», καθώς δήλωσε ότι τιμά τον Αλέξη Τσίπρα και δεν θα είναι αντίπαλοι. «Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτή την φάση το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχει μοιραστεί σε δύο στρατόπεδα. Στο ένα βρίσκονται τα πιο νέα στελέχη που δεν έχουν καμία σύνδεση με την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούν ότι μπορούν να βρίσκονται στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού. Στο άλλο στρατόπεδο κινούνται τα παλαιότερα στελέχη τα οποία πρωταγωνίστησαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνουν εκτός ενός νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.

Σε αυτά τα στελέχη προσμετράται ο Παύλος Πολάκης, που εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. «1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν “ερήμην” 2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….) 3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς! 4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία. 5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο Παύλος Πολάκης.

Εκτός θα πρέπει να θεωρείται και ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς, ο οποίος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για τις εξελίξεις αλλά και η Ρένα Δούρου.

Τα στελέχη που θεωρείται πιθανό να βρεθούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα είναι η Όλγα Γεροβασίλη, με την οποία διατηρεί στενή σχέση, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Γαβρήλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Παπαηλιού, Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Χάρης Μαμουλάκης.

Πάντως στην στενή ομάδα των συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα μέχρι στιγμής βρίσκονται ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Δημήτρης Λιάκος, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Μιχάλης Καλογήρου και ο πρώην υπουργός, Ηλίας Μόσιαλος.

Προφανώς η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν προμηνύεται να είναι και η καλύτερη και υπάρχει ήδη προβληματισμός για το πώς θα αποτυπωθεί η κίνηση ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις.

Κριτική από Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Στην Νέα Αριστερά υπάρχει μεγάλη αντίθεση για το ενδεχόμενο συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα στελέχη που προέρχονται από την λεγόμενη παλαιά «Ομπρέλα» του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι κ.κ. Νίκος Φίλης και Ευκλείδης Τσακαλώτος είναι ξεκάθαρα απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97.8 ήταν προσεκτικός στον σχολιασμό του. «Είδα όμως ότι και ο ίδιος μιλάει μέσα στη δήλωση του λέει ‘όχι’ σε Μεσσίες. Άρα υπό αυτή την έννοια εγώ συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Όπως είναι σημαντικό ότι υπάρχει και μία λογική ενότητας. Εδώ λοιπόν θα δούμε κατά πόσον μπορεί ο καθένας αυτά τα οποία λέει να τα εννοεί και να τα κάνει πράξη. Και εδώ νομίζω ότι τελικά θα κριθούμε όλοι και όλες μας», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία στο παρελθόν ήταν έντονα επικριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε με δηκτικό ύφος την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού. «Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ένας πολιτικός να παραιτείται από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Μπράβο του», είπε από την Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου.