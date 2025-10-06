Σπυρόπουλος στον Realfm 97,8: «Ο κ. Τσίπρας ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή Μητσοτάκη»

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα, τις συνεργασίες και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ και όλους εσάς που είχατε από ό,τι φαίνεται έγκυρο ρεπορτάζ δεν μας έκανε εντύπωση η κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το είχε αποφασίσει και σήμερα είχαμε την παρουσίαση αυτού του πρώτου σχεδίου του», είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι όσον αφορά μόνο την διακυβέρνηση του τα τέσσερα χρόνια και τα τέσσερα χρόνια στα οποία ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι ήταν ο βασικός παράγοντας για την επανεκλογή του κυρίου Μητσοτάκη και την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ τα τελευταία 6,5, 7 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε το δικό του κόμμα στην πολυδιάσπαση των προηγούμενων ετών και νομίζω ότι πλέον είναι και ο πρωταγωνιστής της νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφορικά με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να κλείσει την πόρτα στο ενδεχόμενο συνεργασιών ο Ανδρέας Σπυρόπουλος τόνισε ότι «με τον κύριο Φάμελλο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά και μιλάμε σας το είπα και ξανά με πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή δικά του εσωτερικά ζητήματα που ξεκινούν από τις πρωτοβουλίες και από τα θέλω του πρώην προέδρου του και πρώην Πρωθυπουργού. Άρα γιατί λοιπόν είμαστε εμείς το πρόβλημα σε μία γενικότερη συζήτηση και δεν είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είπε ότι όλοι έφταιγαν για την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον ίδιο, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι βαρίδια στο κόμμα του εκτός από τον ίδιο και κανένα άλλο δημοκρατικό κόμμα δεν μπορεί να αντιταχθεί απέναντι στην πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθόλου κλειστές πόρτες».

«Υπάρχει κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μία πολιτική αλλαγή και η κοινωνική ανάγκη έγκειται στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της ΝΔ. (…) Στο πρώτο στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε είναι το σχέδιο που θέλουμε να εφαρμόσουμε, όχι απλά να ενώσουμε κόμματα και βουλευτές ή να αλλάζουμε κοινοβουλευτικές ομάδες», υπογράμμισε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Μπορούμε να συνομιλούμε και συνομιλούμε και με άλλα προοδευτικά κόμματα αλλά αυτή τη στιγμή ο πολίτης που μας παρακολουθεί δεν έχει μόνο την αγωνία να καθίσουμε σε ένα κλειστό τραπέζι με τέσσερις τοίχους με ένα άλλο κόμμα και να ενώσουμε κοινοβουλευτικές ομάδες. Αυτά έχουν γίνει και στο παρελθόν και έχουν αποτύχει. Το ζήτημα είναι να πείσουμε ότι πραγματικά μπορούμε να έχουμε μία άλλη πολιτική λύση και ο πολίτης να έχει μία άλλη πολιτική επιλογή που θα αντικαταστήσει την ΝΔ και τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εμείς γι’ αυτό εργαζόμαστε και αυτή η λύση δεν θα δοθεί από ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματα μίας άλλης εποχής και μίας άλλης συζήτησης», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

