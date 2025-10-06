Eurovision: «Σκάνδαλο» ο πιθανός αποκλεισμός του Ισραήλ, λέει ο Μερτς – Απειλεί με αποχώρηση της Γερμανίας εάν συμβεί αυτό

Eurovision: «Σκάνδαλο» ο πιθανός αποκλεισμός του Ισραήλ, λέει ο Μερτς – Απειλεί με αποχώρηση της Γερμανίας εάν συμβεί αυτό

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «σκάνδαλο» έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ από τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει θέση» στον διαγωνισμό, δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν, σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, η Γερμανία θα έπρεπε να αποσυρθεί οικειοθελώς από την διοργάνωση, δήλωσε: «Αυτό θα υποστήριζα».

Εδώ και μήνες υπάρχει συζήτηση σχετικά με το εάν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Γάζα.

Πολλές χώρες έχουν μάλιστα ήδη ανακοινώσει ότι θα απέχουν, εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Από την πλευρά της η EBU έχει ανακοινώσει ότι η απόφαση θα ληφθεί με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εντός του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ARD, το 65% των Γερμανών θεωρεί ότι καλλιτέχνες και αθλητές από το Ισραήλ δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ το 24% υποστηρίζει ότι θα ήταν σωστός ο αποκλεισμός της χώρας από διεθνείς οργανώσεις προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση της χώρας.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μερτς εμφανίστηκε επίσης ανοιχτός στην κατάργηση της χρήσης του VAR (Video Assistant Referee), με το οποίο διευκρινίζονται αμφισβητούμενες φάσεις στους αγώνες ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι «η επιθυμία για απόλυτη τελειότητα έχει ξεπεράσει τα όρια».

«Δεν θα με πείραζε να το καταργήσουμε πάλι και να βασιζόμαστε στις αποφάσεις των διαιτητών. Τώρα έχουμε τέσσερις σε κάθε παιχνίδι και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν», δήλωσε ο κ. Μερτς, γνωστός ποδοσφαιρόφιλος και οπαδός της Borussia Dortmund, στης οποίας μάλιστα το εποπτικό συμβούλιο συμμετείχε έως το 2014.

Ο καγκελάριος διευκρίνισε πάντως ότι δεν έχει σχηματίσει οριστική άποψη για το θέμα, επειδή «από την άλλη πλευρά υπάρχει η δυνατότητα οι διαιτητές να αλλάξουν μια απόφαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

