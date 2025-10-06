Μέγκαν Μαρκλ: Σφοδρές αντιδράσεις για την παρουσία της σε επίδειξη οίκου μόδας στο Παρίσι – «Η δούκισσα της υποκρισίας»

Η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων μετά την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, επιλέγοντας να παραστεί σε επίδειξη του οίκου μόδας Balenciaga, μόλις λίγους μήνες μετά το σκάνδαλο που συγκλόνισε το brand λόγω διαφημίσεων με παιδιά.

Η Μαρκλ εμφανίστηκε το Σάββατο με μια λευκή, μακρυμάνικη τουνίκ που κουμπώνει μπροστά, κάπα και παντελόνι σε ταιριαστή απόχρωση, για το ντεμπούτο της στο Παρίσι. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Μαρκλ, η ίδια παραβρέθηκε για να στηρίξει τον φίλο της Pierpaolo Piccioli, ο οποίος ανέλαβε Διευθυντής Δημιουργικού του οίκου τον Ιούλιο.


Παρά το γεγονός ότι πολλοί επαίνεσαν την εμφάνιση της 44χρονης πρώην ηθοποιού του «Suits», αρκετοί αμφισβήτησαν την επιλογή της να στηρίξει ένα brand που βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής.


«Η “δούκισσα” της υποκρισίας: μια κυρία που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα των παιδιών, πηγαίνοντας σε μια επίδειξη μόδας που έκανε μια αποκρουστική καμπάνια με παιδιά», έγραψε ένας χρήστης στο Instagram.

Ένας άλλος συμπλήρωσε: «Για ποιο λόγο στον κόσμο να πάει σε μια επίδειξη του Balenciaga; Πώς μπορεί οποιαδήποτε μητέρα να στηρίξει αυτό το brand;».

Ένας τρίτος σχολίασε: «Ειρωνεία: μια “cancelled” γυναίκα εμφανίζεται για ένα “cancelled” brand. Τι σκέφτεται μια μητέρα παρακολουθώντας επίδειξη που χρησιμοποίησε παιδικά μοντέλα με αρκουδάκια φετίχ;».


Το Page Six επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της Μαρκλ για σχόλιο, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.

Ο οίκος μόδας Balenciaga βρέθηκε υπό έντονη κριτική το 2022 για δύο διαφορετικές καμπάνιες, μία από τις οποίες παρουσίαζε παιδιά να κρατούν αρκουδάκια ντυμένα με δερμάτινα ρούχα τύπου bondage.

Αν και η κατακραυγή ήταν άμεση, ο οίκος μόδας αναγνώρισε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη. Παρά τις αντιδράσεις, αρκετά διάσημα πρόσωπα συνεχίζουν να στηρίζουν την Balenciaga, όπως η Κιμ Καρντάσιαν.

 

