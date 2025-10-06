Τένις: Θρίαμβος του 13χρονου Ραφαήλ Παγώνη στη Βαρκελώνη – Κατέκτησε το τρόπαιο του TEC World Cup

Το τρίτο διαδοχικό τρόπαιο σε τουρνουά Super Category κατέκτησε στη Βαρκελώνη ο Ραφαήλ Παγώνης. Ο 13χρονος Έλληνας τενίστας νίκησε στον τελικό του TEC World Cup, με 6-1, 7-5 τον Πορτογάλο Φρανσίσκο Σαρντίνια (Νο.9 του ταμπλό και Νο.11 στην Ευρώπη), σε 1 ώρα και 42 λεπτά και κατάκτησε τον έβδομο φετινό τίτλο του.

Όσον αφορά στα τουρνουά Super Category, ο Παγώνης είχε κατακτήσει το τρόπαιο και στη Μάια της Πορτογαλίας και στο Μιλάνο της Ιταλίας, πριν ταξιδέψει στην Ισπανία.

Ο Έλληνας τενίστας έχει φέτος 45 νίκες σε 49 αγώνες στην Tennis Europe.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

