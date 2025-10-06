Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησαν 46χρονο και απείλησαν τους αστυνομικούς – Τρεις συλλήψεις

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησαν 46χρονο και απείλησαν τους αστυνομικούς – Τρεις συλλήψεις

Στην αυτόφωρη σύλληψη 15 ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικά, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη voria.gr:

• 1 άτομο για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Πρόκειται για 19χρονο ημεδαπό, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο τράπηκε σε φυγή, ενώ κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του, αντιστάθηκε σθεναρά χτυπώντας ή απωθώντας τους αστυνομικούς. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε (5) αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη.

• 8 άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και 49χρονο ημεδαπό, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (18) ετών και (7) μηνών για κλοπή, διακίνηση λαθρομεταναστών και προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης. Χαρακτηριστική επίσης, είναι η περίπτωση σύλληψης 40χρονου αλλοδαπού, δυνάμει σχετικού Εντάλματος εκδοθέντος από Αρχές Ρωσίας, για Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, διαπραχθείσα από οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

• 1 άτομο για έκθεση. Πρόκειται για 38χρονο ημεδαπό, προσωρινά υπεύθυνο κέντρου διασκέδασης, που επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη αλλοδαπή. Η νεαρή κοπέλα, σε εμφανή κατάσταση μέθης, διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης προς παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• 3 άτομα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και απειλή. Πρόκειται για ημεδαπούς 43, 53 και 43 ετών, οι οποίοι έπειτα από διαπληκτισμό με 46χρονο ημεδαπό άντρα, στην περιοχή της Σταυρούπολης, τον γρονθοκόπησαν με συνέπεια να προκληθούν τραύματα στο πρόσωπο και στο αριστερό του χέρι. Όταν οι δράστες εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο αναζητήσεων, αρνήθηκαν να συνεργαστούν και τους απώθησαν, με έναν εξ’ αυτών να εξαπολύει απειλές. Ο παθόντας μετέβη σε εφημερεύον νοσοκομείο και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

• 1 άτομο και συγκεκριμένα 35χρονο ημεδαπό, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί δίκυκλο ενώ του είχαν αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς την 22-09-2025 διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

• 1 άτομο για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Πρόκειται για 40χρονο ημεδαπό, ο οποίος ως οδηγός επιβατικού οχήματος, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ατόμου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

