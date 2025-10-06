Έρευνα Marc: Η ακρίβεια δυσκολεύει 6 στα 10 νοικοκυριά – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Εύη Κατσώλη

οικονομία

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους περισσότερους πολίτες σύμφωνα με την έρευνα της Marc που δημοσιεύει η Realnews, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα το 48,1% των ερωτηθέντων, δηλαδή ένας στους δύο πολίτες, επισημαίνει ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει τα απολύτως αναγκαία, ενώ το 12,7% των οικογενειών έχει εισοδήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τα αναγκαία και χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να καλυφθούν οι απολύτως βασικές ανάγκες.

Marc- εισόδημα

Ουσιαστικά, στην έρευνα της Marc καταγράφεται ότι η ακρίβεια δυσκολεύει 6 στα 10 νοικοκυριά. Επίσης, το 65,4% των ερωτηθέντων εντοπίζει την ακρίβεια κυρίως στα είδη διατροφής που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να το αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.

Σε ερώτηση για το πού εντοπίζεται κυρίως η ακρίβεια στην αγορά, το 65,4% απάντησε στα είδη διατροφής στα σούπερ μάρκετ, το 57,6% στο ηλεκτρικό ρεύμα και το 48,2% στα ενοίκια. Ακολουθούν τα κρεοπωλεία, η βενζίνη και η Υγεία/ φάρμακα με ποσοστά 24,4%, 19,3% και 14,7% αντίστοιχα.

ακρίβεια- έρευνα Marc

Όσον αφορά στην ακρίβεια στα είδη διατροφής περισσότεροι δυσκολεύονται οι ηλικίες άνω των 65 ετών με το συντριπτικό ποσοστό του 84,7% και ακολουθούν οι ηλικίες 45-64 με 78,8%. Όσον αφορά στα εισοδήματα, δυσκολεύονται περισσότεροι οι συνταξιούχοι σε ποσοστό 83,3%, ακολουθούν όσοι ασχολούνται με τα οικιακά σε ποσοστό 78,6% και οι αυτοαπασχολούμενοι με 60,4%.

ακρίβεια- έρευνα Marc

Σε ερώτηση για το πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις την τελευταία 5ετία, οι απαντήσεις που δόθηκαν, ήταν 40% στα είδη διατροφής, 32,9% στα ενοίκια και 25,7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

ακρίβεια- αυξήσεις- Marc

Όσον αφορά στο πού αποδίδουν τις αιτίες της ακρίβειας οι ερωτώμενοι, οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές: το 59,3% απάντησε στην κερδοσκοπία των επιχειρήσεων και τα καρτέλ, το 30,9% στους ελλιπείς ελέγχους στην αγορά, το 26,7% σε διεθνείς παράγοντες, όπως πόλεμοι, ενεργειακή κρίση και αύξηση πρώτων υλών,  το 25,9% στους δασμούς και την υψηλή φορολογία και το 13,1% στην αύξηση του κόστους παραγωγής.

Την επιβολή προστίμων σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την είδε σίγουρα θετικά το 47,1% και μάλλον θετικά το 23%, ενώ το 14,7% αρνητικά και το 9% μάλλον αρνητικά. Θετικά βλέπουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα και τη δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή.

έρευνα Marc- πρόστιμα

Σίγουρα ναι στη θέσπιση πλαφόν στα κέρδη των σούπερ μάρκετ λέει το 63% και μάλλον ναι το 21,7%, ενώ το 6,1% λέει όχι και το 5,8% μάλλον όχι.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα της Marc

