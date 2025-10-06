Αίγυπτος: Αρχίζουν σήμερα οι έμμεσες διαπραγματεύσεις της Χαμάς με το Ισραήλ για τη Γάζα – Το μήνυμα του Τραμπ

Σήμερα Δευτέρα (6/10) αρχίζουν στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην Σαρμ Ελ Σέιχ οι έμμεσες διαπραγματεύσεις της Χαμάς με το Ισραήλ με αντικείμενο το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Οι σημερινές συναντήσεις θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες έχουν βάση το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, βρίσκεται από την Κυριακή (5/10) στην Αίγυπτο, ηγούμενος της αντιπροσωπείας η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο αλ Χάγια είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται και η αντιπροσωπεία του Ισραήλ, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τραμπ: «Οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους σημειώνουν ταχεία πρόοδο»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (5/10) ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων σημειώνουν ταχεία πρόοδο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ επιτυχημένες» και εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό, ενώ πρόσθεσε ότι οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα (6/10) στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πάντως ότι μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε ότι αν δεν κλειστεί συμφωνία, θα ακολουθήσει «μαζική αιματοχυσία», κάτι που «δεν θέλει να δει κανένας», πληκτρολογώντας και τις δυο προτάσεις αυτές με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

06:05 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

