ΗΠΑ: «Είμαστε τόσο αποτελεσματικοί που δεν έχει απομείνει κανένα πλεούμενο» δηλώνει ο Τραμπ για τα πλήγματα σε σκάφη των καρτέλ ναρκωτικών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του την Κυριακή (5/10) για το ότι τα φονικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, τα οποία κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, αποδεικνύονται «τόσο αποτελεσματικά» που δεν κυκλοφορεί «κανένα πλεούμενο πλέον» σε αυτόν τον τομέα της Καραϊβικής θάλασσας.

«Σταματάμε τη διακίνηση των ναρκωτικών σε επίπεδο που δεν είχε δει κανένας, ποτέ πριν», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ σε ομιλία του με ακροατήριο μέλη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στη ναυτική βάση του Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια.

«Είμαστε τόσο αποτελεσματικοί που δεν έχει απομείνει κανένα πλεούμενο. Στην πραγματικότητα, ακόμη και τα αλιευτικά… κανένας δεν θέλει πλέον να βγαίνει στη θάλασσα. Σας το λέω με λύπη μου», συνέχισε, γελώντας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αμερικανικές αρχές, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα, που έχουν καταστρέψει τουλάχιστον τέσσερα ταχύπλοα.

Όμως η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν συνελήφθησαν, ούτε ανακρίθηκαν, αποτελεί αντικείμενο αντεγκλήσεων.

«Δεν βγαίνουν πλέον στη θάλασσα, κατά συνέπεια τώρα θα αρχίσουμε να επιτηρούμε χερσαίες διαδρομές, διότι είναι υποχρεωμένοι να περνούν από αυτές. Και επιτρέψτε μου να σας πως ότι ούτε αυτό θα πάει καλά για δαύτους», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ. Το Καράκας το διαψεύδει κατηγορηματικά και, σε αντίδραση για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων που χαρακτηρίζει «απειλή», διεξήγαγε γυμνάσια, κινητοποίησε εφεδρείες κι έστειλε στρατεύματα στα σύνορα.

