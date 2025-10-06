Ζάκυνθος: Συνελήφθη 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου στη Δροσιά έπειτα από μυστική επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Με μια άκρως μυστική επιχείρηση, στελέχη της Ασφάλειας Αττικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου, που ταξίδεψαν στην Ζάκυνθο, εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο φερόμενο δράστη της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος 38χρονου, τις πρώτες πρωινές ώρες στις 30 Σεπτεμβρίου, την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην Δροσιά.

Πρόκειται για 29χρονο ημεδαπό, μάγειρα, ο οποίος φέρεται να είχε συνάψει ερωτική σχέση με την πρώην σύντροφο του 38χρονου, μία γυναίκα από τη Ρουμανία, με την οποία το θύμα είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Όπως είχε γράψει ο enikos.gr, ο δράστης πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές, με τον 38χρονο να προσπαθεί να σωθεί κρυμμένος πίσω από τους θάμνους του κήπου. Παρά την επιμονή του ενόπλου, που έμεινε στο σημείο για περίπου τέσσερα με πέντε λεπτά επιχειρώντας να τον αποτελειώσει, το θύμα κατάφερε να γλιτώσει.

Παραμένει στο νοσοκομείο ο 38χρονος

Ο συλληφθείς, για τον οποίο εκδόθηκε σχετικό ένταλμα, φέρεται να αναγνωρίστηκε από το θύμα, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ίσως αποκτήσει κάποια αναπηρία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ήδη έχει οδηγηθεί στο τμήμα ασφαλείας που διεξάγει την προανάκριση και αύριο αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της απόπειρας δολοφονίας κατά του 38χρονου στον Άγιο Στέφανο

Στο βίντεο φαίνεται και ένας άνδρας στο βάθος, ο οποίος, ακούγοντας τους πυροβολισμούς, πλησίασε και κατέγραψε με το κινητό του τις δραματικές στιγμές.