Απάτες: Σπείρα κακοποιών προσποιείται τους αστυνομικούς, απειλεί και ξαφρίζει πολίτες – «Ξέρω ποια είσαι, θα σε κάνω κομμάτια»

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους. Μετά τη σπείρα που παρίστανε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες, μία νέα συμμορία φαίνεται πως έχει κάνει την εμφάνισή της.

Αυτή τη φορά οι επιτήδειοι ισχυρίζονται πως είναι αστυνομικοί και μάλιστα βρίσκονται σε επιχείρηση. Ωστόσο, ο μόνος τους σκοπός είναι να τους ληστέψουν. Μία ηλικιωμένη γυναίκα από τον Χολαργό ήταν ένα από τα θύματα των επιτήδειων.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» εξηγεί πώς κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Το ημερολόγιο δείχνει 27 Σεπτεμβρίου και το τηλέφωνο της ηλικιωμένης χτυπά. Της λένε πως είναι από την ΓΑΔΑ και έξω από το σπίτι της υπάρχει άγρια σπείρα κακοποιών. «Μετά από λίγο με παίρνει ένας γιατρός που ζητούσε 100.000, μιλιά δεν έβγαλα. Μου λέει, να μιλάτε να μιλάτε, η γυναίκα, να μιλάτε και μετά από λίγο με παίρνει άλλος, ”θα σε σκοτώσω, θα σε λιώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε κάνω κομμάτια και θα σε πετάξω από το μπαλκόνι σου κάτω. Ξέρω ποια είσαι, πώς είσαι, που είσαι, διότι σε παρακολουθώ τρεις μήνες”. Μία πάρα πολύ άγρια φωνή. Είχε τόσο άγρια φωνή, που σε έπιανε ανατριχίλα. Μου είπε η κυρία ότι ήρθαν οι αστυνομικοί και με παρακολουθούν. Τρεις άντρες και μία γυναίκα, η οποία έχει ένα καρότσι παιδικό. 2,5 ώρες με παιδεύανε.

Και συνεχίζει λέγοντας: «Και να με αρχίζει, ”τα λεφτά σου, τις λίρες σου, τα χρυσά σου”, ο κλέφτης. Και να μου λέει η κυρία, ”μάζεψέ τα και βάλ’ τα στην κατάψυξη”. Να φωνάζει γρήγορα, γρήγορα. Ο, τι είχα και δεν είχα στο σπίτι αξίας, όλα, και να φωνάζει ο άλλος εγώ με το μηχάνημα σε βλέπω έχεις κι άλλα. 20 λεπτά σου δίνω διορία γιατί μπαίνω στο σπίτι σου και σε σκοτώνω, 20 λεπτά, τα μάζεψες; Τα ετοίμασες; Και μετά η γυναίκα μου λέει βάλ’ τα όλα σε μία σακούλα όλα, αλλά πες μου τι βάζεις. Και της είπα τα χρήματα που δεν μπορούσα ούτε να τα μετρήσω, τα πορτοφόλια μου έβαλα, ό,τι λεφτά υπήρχαν μέσα στο σπίτι μου, έψαχνα υπνωτισμένη και τα έβαζα και μου λέει μέτρα τα λέω θα ‘ναι γύρω στα 1000-1200. Αυτός όμως συνέχεια, ”σε 5 λεπτά μπαίνω, σε 10 λεπτά μπαίνω, σε 3 λεπτά μπαίνω, αν δεν βγεις τώρα πηδάω και μπαίνω μέσα”. Τι χρώμα έχει η σακούλα να μου λέει ο κλέφτης και θα βγεις έξω από το σπίτι σου είναι δύο κάδοι πράσινοι των σκουπιδιών, θα τα βάλεις στον πρώτο κάδο. Λέω ”τώρα τα έβαλα”, μου λέει ”τρέχα μέσα γιατί θα πέσουν πυροβολισμοί”».

Στο Χαλάνδρι, οι επιτήδειοι υποδύθηκαν τους αστυνομικούς και έπεισαν τηλεφωνικά έναν άνδρα να τους παραδώσει κοσμήματα και μετρητά, αξίας άνω των 520.000 ευρώ.

Οι απατεώνες ωστόσο δεν βάζουν στο στόχαστρο τους μόνο μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Η 29χρονη Κατερίνα έχασε ένα πολύ μεγάλο ποσό, έπειτα από μία απλή αγγελία πώλησης του αυτοκινήτου της.

«Με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος ο οποίος υποδυόταν έναν ιδιοκτήτη μιας εταιρείας μάντρας στην Πάτρα. Όταν τον ρώτησα για τη μεταφορά των χρημάτων μου είπε ότι, επειδή ουσιαστικά είναι εταιρεία, γίνεται με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Εγώ έδωσα το user name, χωρίς να δίνω κάποιο κωδικό ή οτιδήποτε».

Η άτυχη κοπέλα γρήγορα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και διέκοψε την επικοινωνία, ωστόσο οι δράστες είχαν προλάβει να αδειάσουν τον τραπεζικό της λογαριασμό.

«Προσπάθησα να μπω στο λογαριασμό μου και ο λογαριασμός είχε «παγώσει». Όλο αυτό έγινε μέσα σε διάρκεια τριών λεπτών ουσιαστικά. Όντως είχαν πάρει όλα τα λεφτά. Πάνω από 30.000».

Στοιχεία-σοκ για τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022 ανά 100.000 τραπεζικές συναλλαγές πανευρωπαϊκά, οι 2,65 αφορούσαν σε απάτη. Το 2024, το ίδιο νούμερο εκτοξεύεται στα 5,57 περιστατικά σημειώνοντας μόλις σε 2 χρόνια εκρηκτική άνοδο 110%.

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το 2024 το πενταψήφιο νούμερο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δέχτηκε 89,343 κλήσεις, δηλαδή περίπου 240 κλήσεις την ημέρα, για απάτες σε μεγάλο βαθμό μέσω διαδικτύου.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μην αποκαλύπτουν ποτέ σε αγνώστους προσωπικά τους στοιχεία.