Χαλάνδρι: Τηλεφωνικές απάτες από μαϊμού αστυνομικούς με θύματα ηλικιωμένους – Πώς απέσπασαν κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ

Enikos Newsroom

κοινωνία

απάτη τηλέφωνο κινητό

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για ένα νέο κύκλωμα εξαπάτησης που δρα στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για μία ομάδα απατεώνων, που κάλεσε ηλικιωμένο λέγοντας του ότι γνωρίζουν που είναι το σπίτι του και ότι θα του αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς και κοσμήματα που ξέρουν ότι έχει.

Αμέσως μετά ξανακάλεσαν τον ηλικιωμένο, προσποιούμενοι αυτή τη φορά τους αστυνομικούς. Μάλιστα, τον προέτρεψαν να μην ανησυχεί και να αφήσει όλα τα κοσμήματα και τα χρήματά του σε ένα σημείο προκειμένου να τα φυλάξουν εκείνοι.

Ο ηλικιωμένος μάζεψε όλα τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, συνολικής αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά και τα άφησε στο προκαθορισμένο σημείο. Οι δράστες τα παρέλαβαν και έπειτα διέφυγαν.

Στην ίδια περιοχή και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έπεσε θύμα και ένας άλλος ηλικιωμένος με λεία μικρότερο χρηματικό ποσό, το οποίο μάλιστα δέχτηκε να πετάξει μέσα σε μία σακούλα από το μπαλκόνι του προς τους δήθεν αστυνομικούς που και σε αυτή την περίπτωση θα έπαιρναν τα χρήματα για να τα «φυλάξουν» από τους κακοποιούς.

