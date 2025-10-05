Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση διάσωσης τουρίστα περιπατητή στο μονοπάτι Γυαλισκάρι, που βρίσκεται στην παραλία της Παλαιόχωρας και οδηγεί στη Σούγια του Δήμου Καντάνου και Σελίνου, στα Χανιά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τον περιπατητή, που είναι άνω των 70 ετών, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπορεί να περπατήσει και να βγει από το μονοπάτι.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι διασώστες από το Συντονιστικό Κέντρο διαπίστωσαν πως είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν το σημείο και αναμένεται ελικόπτερο για να βοηθήσει στην επιχείρηση διάσωσης.