Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η συνοικία της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κυψέλη

Μοναστηράκι

Θησείο

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1960 βλέπετε την Κυψέλη και την οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Η Κυψέλη είναι περιοχή της Αθήνας στην 6η δημοτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων, με πληθυσμό περίπου 65.000 κατοίκους. Βρίσκεται 1,5 με 3 χιλιόμετρα βόρεια από την Πλατεία Ομονοίας, ανατολικά της οδού Πατησίων και βόρεια του Πεδίου του Άρεως.

Κέντρο της είναι η Πλατεία Κυψέλης, η οποία επισήμως φέρει την ονομασία Πλατεία Κανάρη, προς τιμήν του ήρωα Κωνσταντίνου Κανάρη, ο οποίος κατοικούσε επί σειρά ετών στην περιοχή και συγκεκριμένα στη (σημερινή) οδό Κυψέλης 56, όπου υπάρχει αναμνηστική πλακέτα προς τιμήν του.

Μέχρι το 1908, οπότε ο τοπογράφος Αθανάσιος Γεωργιάδης οριοθέτησε και χάραξε την Κυψέλη, η Κυψέλη ήταν εξοχική περιοχή με αγροκτήματα και αγροικίες. Σε ένα τέτοιο οίκημα έζησε και πέθανε ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και ύστερα πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης.

Επιπλέον, το 1831 ο Βρετανός ναύαρχος Πάλντεϊ Μάλκολμ ανέθεσε στους αρχιτέκτονες Έντουαρτ Σάουμπερτ και Σταμάτιο Κλεάνθη την ανοικοδόμηση της έπαυλης Μάλκολμ που σήμερα στεγάζει το Άσυλο Ανιάτων στην σημερινή οδό Αγίας Ζώνης.

Η σαφώς αστική ανάπτυξη της Κυψέλης άρχισε την δεκαετία του 1930 με την κατασκευή μονοκατοικιών και ορισμένων από τις πρώτες πολυκατοικίες της Αθήνας. Η ανοικοδόμηση των πολυκατοικιών της Κυψέλης ήταν σύγχρονη με αυτές του Κολωνακίου και άλλων κεντρικών περιοχών.

Παρ’ ότι πολλά από τα πρώτα σπίτια κατασκευάστηκαν σε νεοκλασικό ή εκλεκτιστικό στυλ, από το 1930 και εξής, τα σχέδια νεότερων μονοκατοικιών και πολυκατοικιών επηρεάστηκαν από διεθνή κινήματα όπως τον μοντερνισμό, το μπαουχάους και την αρ ντεκό.

Παρακείμενα άλση όπως το Πεδίον του Άρεως και η οδός Φωκίωνος Νέγρη ώθησαν την Κυψέλη ώστε να γίνει μια περιζήτητη γειτονιά με πολλές πολυκατοικίες που, χτισμένες μέχρι την δεκαετία του 1960, απευθύνονταν στην μεσοαστική και μεγαλοαστική τάξη.

Το 1937 εγκαινιάσθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά η σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Μεταξά δημοτική αγορά της Κυψέλης. Επιπλέον, τα καταστήματα στα ισόγεια των κτηρίων έκαναν την Κυψέλη αγοραστικό κέντρο. Πολλά καταστήματα δημιουργήθηκαν στην πλατεία Κυψέλης, την οδό Πατησίων, την οδό Κυψέλης, την οδό Φωκίωνος Νέγρη και την πλατεία Αμερικής. Την δεκαετία του 1960 η Κυψέλη είχε επίσης έντονη νυχτερινή ζωή με πολλά θέατρα και κινηματογράφους, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα.