Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την λεωφόρο; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την λεωφόρο στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

  • Βασιλίσσης Σοφίας
  • Βασιλίσσης Αμαλίας
  • Αλεξάνδρας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1950  βλέπετε την οδό Βασιλίσσης Σοφίας.

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας είναι από τις μεγαλύτερες και κεντρικότερες λεωφόρους της Αθήνας. Αποτελεί έναν από τους ακριβότερους δρόμους της πόλης και χωρίζει τη συνοικία του Κολωνακίου από το Παγκράτι και τα Ιλίσια.

Jεκινά από την πλατεία Συντάγματος και κατευθύνεται βόρεια προς την Κηφισιά, είχε ονομαστεί αρχικά Λεωφόρος Κηφισίας. Την 1η Μαρτίου του 1932 όμως το τμήμα από την πλατεία Συντάγματος μέχρι τους Αμπελοκήπους έλαβε το σημερινό όνομα προς τιμήν της βασίλισσας Σοφίας, ενώ το υπόλοιπο τμήμα διατήρησε την ονομασία λεωφόρος Κηφισίας.

Η λεωφόρος ασφαλτοστρώθηκε για πρώτη φορά κατά τον 20ό αιώνα. Επίσης προστέθηκαν γραμμές τρόλεϊ στις άκρες της λεωφόρου, ενώ νεοκλασικά κτήρια χτίστηκαν στις δύο πλευρές του δρόμου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, χτίστηκαν μοντέρνα κτήρια οκτώ με δέκα ορόφων, ενώ επίσης προστέθηκαν σηματοδότες κυκλοφορίας και φωτισμός.
Μερικά από τα σημαντικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας είναι η Βουλή των Ελλήνων, το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Πολεμικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, το Βυζαντινό Μουσείο, το Σαρόγλειο Μέγαρο, το γνωστό ξενοδοχείο Χίλτον κ.ά.

Οι πρεσβείες της Αιγύπτου, της Αργεντινής, της Αυστρίας, της Δανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Χιλής βρίσκονται επίσης στο ιστορικό αυτό δρόμο.

Από την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας ξεκινά βόρεια (για να καταλήξει νότια στο Παναθηναϊκό Στάδιο) και η οδός Ηρώδου Αττικού, όπου βρίσκονται το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου. Αποτελεί τμήμα της Εθνικής Οδού 1 και κλάδο της Εθνικής Οδού 54.

