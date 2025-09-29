Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η πλατεία της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Πλατεία Ομονοίας

Πλατεία Συντάγματος

Πλατεία Βικτωρίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία (Πηγή: ΕΛΙΑ) που έχει τραβηχτεί το 1930 βλέπετε την Πλατεία Βικτωρίας.

Σύμφωνα με την επικρατούσα εκδοχή, η πλατεία ονομάστηκε Βικτωρίας προς τιμή της βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την παραχώρηση στην Ελλάδα των Επτανήσων το 1864, ως δώρο για την ανάδειξη στον ελληνικό θρόνο του ανιψιού της βασίλισσας, πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμου Γεωργίου.

Τη κίνηση αυτή πραγματοποίησε το 1872 ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, Παναγής Κυριακός, ο οποίος διέμενε στην περιοχή. Αργότερα μετονομάστηκε προς τιμή του ίδιου σε Πλατεία Κυριακού. Ο θάνατος βέβαια της βασίλισσας Βικτωρίας το 1901, συγκλόνισε την ελληνική κοινή γνώμη και οδήγησε στην επικράτηση της παλαιάς ονομασίας, η οποία επισημοποιήθηκε το 1943.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη, η πλατεία ενδέχεται να ονομάστηκε έτσι από τη διάθεση των ΗΣΑΠ να μιμηθούν τον αντίστοιχο σταθμό Victoria του Λονδίνου.

Υπογείως της πλατείας διέρχεται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος των Αθηνών από την ομώνυμη στάση. Από την πλατεία διέρχονται οι οδοί Χέυδεν, 3ης Σεπτεμβρίου και Αριστοτέλους, ενώ στο κέντρο της πλατείας βρίσκεται από το 1938 το γλυπτό σύμπλεγμα του Johannes Pfuhl (1846–1914) Θησεύς σώζων την Ιπποδάμειαν. Το γλυπτό δωρήθηκε στην Ελλάδα μετά τον θάνατο του γλύπτη και με δική του επιθυμία από την Ελληνίδα σύζυγό του. Αρχικά είχε τοποθετηθεί στη πλατεία Συντάγματος.

Σημαντικοί οδικοί άξονες της περιοχής είναι οι οδοί Χέυδεν, Δεριγνύ και Κοδριγκτώνος. Τα ονόματα αυτών των δρόμων είναι εμπνευσμένα από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, στην οποία οι παραπάνω υπήρξαν καίρια πρόσωπα.