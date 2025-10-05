Ρούμπιο: Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς συμφωνούν σε τμήματα του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC News ο Ρούμπιο είπε ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ δεν σηματοδοτούν ακόμη το τέλος του πολέμου, σημείωσε πως η δημιουργία μιας ομάδας για τη διακυβέρνηση της Γάζας θα χρειαστεί «κάποιο χρόνο». Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει ήδη σχέδιο για να πραγματοποιηθεί αυτό.

«Όλοι έχουν συμφωνήσει, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ, ότι τελικά -κάποια στιγμή, καθώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία-η Γάζα θα διοικείται από μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική ομάδα, που δεν θα είναι η Χαμάς, δεν θα αποτελείται από τρομοκράτες, και θα λειτουργεί με τη βοήθεια, την υποστήριξη και την καθοδήγηση ενός διεθνούς οργανισμού, όπως το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο Ρούμπιο, επαναλαμβάνοντας τη φρασεολογία του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου.

Παράλληλα, ο Ρούμπιο τόνισε: «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια νέα δομή διακυβέρνησης στη Γάζα, που να μην είναι η Χαμάς, μέσα σε τρεις μέρες». «Χρειάζεται χρόνος», πρόσθεσε.

Όταν η συντονίστρια Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε αν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σηματοδοτούν το τέλος του πολέμου στη Γάζα, ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Όχι ακόμη». «Απομένει ακόμη δουλειά να γίνει», είπε, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες συναντήσεις που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές πρέπει πρώτα να καθορίσουν πώς θα απελευθερωθούν οι όμηροι και, δεύτερον, πώς θα δημιουργηθεί μια νέα παλαιστινιακή ηγεσία. «Πώς δημιουργείς αυτήν την παλαιστινιακή τεχνοκρατική ηγεσία που δεν είναι η Χαμάς, που δεν είναι τρομοκράτες, και το κάνεις αυτό με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας;» είπε ο Ρούμπιο, περιγράφοντας τα ανοιχτά ζητήματα.

«Και πώς αφοπλίζεις ομάδες τρομοκρατών που θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τούνελ και να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ;» Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα μπορέσει να φτάσει εκεί, να καθοριστεί η ώρα, το μέρος και οι λεπτομέρειες της επιχείρησης», είπε. «Όλα αυτά πρέπει να διευθετηθούν».

Σε ερώτηση αν οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν μέσα στην εβδομάδα, ο Ρούμπιο απάντησε: «Θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό».

Διπλωματικός πυρετός

Στο μεταξύ, η Χαμάς υποστήριξε σήμερα, πριν από τις έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ των δύο εμπολέμων, ότι θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να μπει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και για να πραγματοποιηθεί «άμεση» ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων με το Ισραήλ.

Δύο ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον πόλεμο, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οι έμμεσες συνομιλίες στην Αίγυπτο βασίζονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έστειλε εκεί τον απεσταλμένο του, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, για να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των συνομιλιών σχετικά με τους όρους της απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Χθες, Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμιά καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση μέσα σε 72 ώρες των ομήρων, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

Στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, πως στέλνει τους διαπραγματευτές του στην Αίγυπτο, λέγοντας πως ελπίζει ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσα «στις προσεχείς ημέρες».

Στο Σαρμ ελ-Σέιχ οι συνομιλίες για τη Γάζα

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Σαρμ ελ-Σέιχ (ανατολική Αίγυπτος) και οι διαπραγματευτές της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης επρόκειτο να φθάσουν σήμερα στην Αίγυπτο προερχόμενοι από την Ντόχα. Η ημερομηνία της έναρξης των συνομιλιών δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

«Η Χαμάς θέλει πολύ να φθάσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να αρχίσει αμέσως η διαδικασία της ανταλλαγής των φυλακισμένων (όμηροι έναντι φυλακισμένων Παλαιστινίων)», δήλωσε αυτός ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Σύμφωνα με μια παλαιστινιακή πηγή που γνωρίζει το θέμα, οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο «να προετοιμασθούν οι συνθήκες επί του πεδίου για τη μεταφορά (των ομήρων), ως προοίμιο της διαδικασίας ανταλλαγής».

Η Χαμάς υπογράμμισε στους μεσολαβητές «την ανάγκη να αναστείλει το Ισραήλ κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες αναγνώρισης και τις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας», δήλωσε η πηγή αυτή. Παράλληλα «η Χαμάς και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».